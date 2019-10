Roborock S5 Max : que retenir de ce robot aspirateur intelligent ?

Alors que Roborock a sorti un produit encore plus haut de gamme baptisé « S6 » en mai dernier, la marque n’en a pas oublié son populaire S5 et son rapport qualité prix très maîtrisé. Ainsi, la firme incubée par le chinois Xiaomi a entrepris de présenter un nouveau S5 Max, une version améliorée de ce produit. A en voir ses caractéristiques techniques, les avantages sont multiples et permettent de parfaire le robot aspirateur intelligent dans ses deux principales tâches : l’aspiration et le nettoyage par serpillère.

Découvrir le S5 Max

En l’espace de quelques mois, la technologie autonome des robots aspirateurs a été rejointe par l’intelligence des objets connectés. La gamme de Roborock fait ainsi partie de ces nouveaux produits premium, effaçant de loin les défauts que pouvaient essuyer les premiers modèles d’aspirateur autonome. Fini les problèmes de robot coincé dans un recoin, de nettoyage approximatif, ou encore d’appareil tombant dans les escaliers. Quel que soit l’aspirateur dans la gamme de Roborock, les pièces sont cartographiées dans leurs moindres recoins, les nettoyages sont programmables, et les configurations de l’aspirateur sont adaptés aux types de surface nettoyée, de façon totalement autonome.

L’achat d’un robot aspirateur intelligent vous intéresse de près ou de loin ? Découvrez ci-dessous l’ensemble des caractéristiques du Roborock S5 Max. Nous mettrons à jour notre article lorsque les prix du S5 Max seront officiellement annoncés, tout comme la date de sortie du produit.

Roborock S5 Max : design et dimensions

Un robot aspirateur passe-partout ?

Commençons les présentations en abordant le sujet des dimensions de ce Roborock S5 Max. Elles auront une importance cruciale pour pouvoir permettre une aspiration suffisamment précise dans les recoins des pièces, tout comme pour passer sous les lits et meubles.

Vis-à-vis du Roborock S5, le nouveau Roborock S5 Max ne détériore pas beaucoup son aspect compact, avec une longueur d’un centimètre de plus, établie à 35,3 centimètres, une largeur de 35 centimètres, et une hauteur de 9,6 centimètres. Un point qui – nous y reviendrons – est une belle réussite pour Roborock, alors que le modèle emporte des capacités plus grandes que le S5, notamment sur la partie de son réservoir d’eau. En reste que le produit pèsera 3,5 kg, sans différence significative comparé au S5 classique encore une fois. Seul le S6 est légèrement plus lourd, à 3,6 kg.

Un design épuré, disponible en blanc

Sur la partie du design, Roborock n’a pas fait évoluer son S5 Max par rapport au S5 classique, et l’esthétique est fidèle au reste de la gamme, y compris du S6. On notera l’effort mis sur l’aspect épuré et donc simple du modèle, qui ne se contrôle d’ailleurs que brièvement par ses boutons physiques (une application est dédiée). Le robot aspirateur est disponible en coloris blanc sur le marché français.

Caractéristiques techniques du Roborock S5 Max

Différences du S5 Max avec le S5

Entrons désormais dans le vif du sujet, et penchons-nous tout d’abord sur la raison de la sortie du S5 Max. Comme son nom l’indique, le robot aspirateur intelligent emporte avec lui des capacités supplémentaires. Pour le coup, elles figurent principalement au sujet du réservoir d’eau situé sur la partie arrière de la forme circulaire du produit. Passant du simple au double, elle permet désormais au Roborock S5 Max de pouvoir assumer l’autonomie en eau pour une surface allant jusqu’à 250 mètres carrés, ou trois passages sur un appartement de 65 mètres carrés. Une autonomie intéressante, notamment si vous disposez d’une maison de plain-pied.

Découvrir le S5 Max

Nous allons y revenir en détail, mais le nouveau S5 Max profite de sa sortie pour mettre à niveau son logiciel, qui est désormais intelligent pour éviter les tapis en mode serpillière, tout comme régler la quantité d’eau utilisée au nettoyage selon les pièces et les surfaces nettoyées (l’accent sera par exemple mis sur la cuisine).

Mais sa mise à niveau et la majoration de ses capacités ne voudront pas dire que le S5 Max se compare désormais au S6. Le modèle plus haut de gamme reste ainsi plus performant et rapide (à raison de 5 à 10 minutes pour un espace de 35 mètres carrés). Ses prix sont également plus élevés.

Une cartographie radar, pour un déplacement intelligent

Situés ça et là du produit, Roborock affirme que 13 types de capteurs sont présents sur son aspirateur intelligent, parmi lesquels se trouve un accéléromètre, un odomètre, un capteur infrarouge et une boussole. Il faut dire que le robot cartographie à 360 degrés le logement ou la pièce censée être nettoyées. Ces informations seront par la suite enregistrées, et le robot n’aura plus qu’à mettre à jour l’espace selon les petits changements apportés dans l’apparition ou le déplacement d’obstacles.

Cette cartographie de l’espace permettra en grande partie au Roborock S5 Max de pouvoir optimiser son « itinéraire ». Pour l’expliquer simplement, les trajectoires de nettoyage du robot aspirateur seront le plus possible raccourcies pour réaliser la couverture du nettoyage en temps réduit. Pour une surface de 35 mètres carrés, Roborock annonce une durée comprise approximativement entre 20 et 25 minutes. Pour ce faire, le S5 Max s’appuie sur un processeur quad-core 32 bits, ainsi que d’un télémètre laser tournant à 300 tours par minute, de quoi mettre à jour en temps réel les obstacles sur le chemin de l’aspirateur.

Une application de contrôle aux multiples options

L’attachement de Roborock avec Xiaomi se retrouve notamment sur la partie logicielle. Comme nous vous le précisions plus haut, les boutons physiques placés sur le dessus de l’aspirateur ne permettent qu’un contrôle limité de l’appareil. Mais grâce à l’application Mi Home, l’aspect « autonome » de l’aspirateur prend tout son sens. Il est effectivement possible de planifier l’activité du modèle que ce soit de façon temporaire ou récurrente : heure de début de nettoyage, surface et type de nettoyage sont des paramètres configurés au choix du propriétaire. Le Roborock S5 Max est relié à l’application par réseau WiFi.

L’application sera également d’une grande utilité pour déterminer les zones à nettoyer ou ne pas nettoyer. Pour la première des deux fonctions, il est possible par un simple raccourci, de choisir une pièce précise à nettoyer. Dans le second cas, il est possible de sur-briller via le visuel radar de la cartographie du logement, des zones interdites, ou plus rapidement, un mur virtuel infranchissable.

Au delà de l’application Mi Home proposée par Xiaomi, le fabricant a également mis au point une nouvelle application Roborock qui lui est propre (disponible sur iOS et Android), et qui est compatible avec les derniers modèles d’aspirateurs. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier des derniers ajustement avec un maximum d’efficacité, sans avoir à attendre les mises à jour de Mi Home.

Type de nettoyage et franchissement du S5 Max

Haut de seulement 9,6 centimètres, le Roborock S5 Max est plutôt pratique pour aller aspirer la poussière sous les meubles d’un logement. Mais son dispositif lui permet aussi de pouvoir – en théorie – franchir des obstacles allant jusqu’à 2 centimètres. Les tapis ne seront donc pas un problème. D’ailleurs, Roborock fait de ce genre de terrain un argument d’achat : une fois sur un tapis, le mode d’aspiration passe en mode « accélération », afin de nettoyer plus en profondeur la surface.

De la même manière, le mode serpillière désactivera le passage sur les tapis et les moquettes. Avec ses 290 ml de réservoir en eau, le mode permettant de nettoyer de façon plus optimale les surfaces est autonome pour une surface située au maximum par Roborock à 200 mètres carrés. La marque explique que son système est performant jusqu’à la fin du réservoir, grâce à un système à ressort appuyant sur la serpillière, pour que son humidité soit toujours stable.

Puissance de l’aspirateur

Comment fonctionne le mécanisme du robot aspirateur ? Un rotor faisant tourner une brosse présente à l’avant de l’appareil, sur le côté droit, afin de ramener les déchets qui se trouvent notamment aux abords des murs ou près des obstacles. Celle-ci dirige les poussières vers la brosse principale de l’aspirateur, se trouvant juste avant l’entrée de l’aspiration.

En parlant d’aspiration, le ventilateur intégré au S5 Max tourne à 1 500 tr/min. Selon Roborock, sa puissance est suffisante pour pouvoir soulever une pile de type AA.

Autonomie et batterie du Roborock S5 Max

Un accumulateur de 5200 mAh

Pour pouvoir faire tourner l’appareil, une station de recharge classique est livrée, et permet de recharger l’aspirateur intelligent en l’espace de 6 heures. Cela n’est clairement pas très rapide, en vue du fait que l’accumulateur intégré au S5 Max est de 5200 mAh. Mais comme il s’agit également du rangement du modèle, nul doute que la recharge ne sera jamais un problème. En somme, Roborock prévoit une autonomie de 150 minutes.

Une recharge intelligente très pratique

D’autant plus que Roborock a mis au point un système de recharge intelligente. Cela veut dire que si jamais le robot estime qu’il n’aura pas suffisamment de batterie pour effectuer l’intégralité de sa mission de nettoyage, ce dernier passera par la case recharge mais n’attendra pas d’être à 100 % pour reprendre son exercice. Il se dotera de l’autonomie suffisante pour terminer le nettoyage, avant de finalement retourner vers la station de recharge, et retrouver sa pleine charge.

Prix et disponibilité du Roborock S5 Max 2019

Le Roborock S5 Max a été dévoilé il y a plusieurs semaines déjà à l’occasion du salon IFA de Berlin. Pour l’heure, ses disponibilités n’ont pas encore été annoncées par la marque, mais son prix de vente conseillé est désormais connu : 549 euros. On imagine sa commercialisation débuter cette année. Nous vous tiendrons au courant en mettant à jour cet article.

Découvrir le S5 Max