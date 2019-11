Rockstar Games (GTA) bientôt de retour avec un jeu médiéval ? La rumeur qui enflamme le Net

Depuis quelques années, de nombreux joueurs du monde entier sont excités à la moindre prise de parole du studio Rockstar Games. Il faut dire qu’en seulement deux décennies, le jeune studio écossais (qui a depuis déménagé son siège social à New York) domine l’industrie du jeu vidéo. Depuis 1998 et sa création, Rockstar s’est imposé comme la valeur sûre dans le jeu vidéo avec des titres de grandes renommées comme les Grand Theft Auto (GTA), Max Payne, Midnight Club, L.A. Noire et bien entendu Red Dead Redemption (RDR).

Depuis 2013, celle que l’on nomme « la firme étoilée» ne cesse de surprendre avec le dernier opus de la saga Grand Theft Auto. En effet, GTA V explose tous les records en termes de vente et de succès rapportant des millions et des millions à Rockstar. De l’argent bien investi puisque l’année dernière, la firme étoilée a sorti le fameux Red Dead Redemption II après 8 ans de développement et plus de 900 millions de dollars investit selon certaines sources.

Après plus de dix ans à tourner avec les jeux mythiques du studio, est-ce l’heure pour Rockstar de se lancer dans une nouvelle aventure avec une nouvelle licence ?

Un jeu médiéval à la sauce Rockstar Games ?

C’est une nouvelle fois du côté des forums Reddit que l’information est parti. Selon un utilisateur, Rockstar Games travaillerait sur un nouveau jeu, une nouvelle licence ayant pour thème l’époque médiévale. L’utilisateur appuie ses propos en annonçant qu’il est l’un des premiers à avoir donné des informations au sujet de Red Dead Redemption II et sur certaines mises à jour de GTA Online.

Selon ce dernier, Rockstar Games serait sur le point d’annoncer un nouveau jeu très prochainement (Game Awards ? Début 2020 ?) pour une sortie lors du premier semestre de l’année 2021. Il s’agirait donc d’un jeu next-gen pour la PS5 et la Xbox Scarlett. Les duels à l’épée seraient donc au programme dans ce jeu qui serait donc un open-world.

S’il est aujourd’hui impossible d’affirmer ou de démentir les informations au sujet du jeu médiéval, les dates semblent être assez probables sachant qu’en 2021 cela fera déjà deux ans et demi que Red Dead Redemption II sera sorti et que selon les dires de Rockstar Games, GTA 6 n’est pas prêt d’arriver.