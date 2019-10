Roku devance la télévision traditionnelle en réinventant la publicité

Récemment, Roku TV a commencé à tester une méthode publicitaire intéressante. En effet, Cord Cutters News rapporte par exemple qu’une pop up apparaît pendant les publicités de la société d’assurance Geico. Sur cette fenêtre pop up, il apparaît une publicité pour un film (Ghost Town) qui est sponsorisé par Geico. Grâce à cette fenêtre, les téléspectateurs ont la possibilité de cliquer sur le bouton « Ok » pour accéder à ce programme.

Pour le moment, seules les entreprises faisant partie du programme mis en place par Roku ont accès à cette fonction. Si Roku est avant tout connu pour son matériel lié au streaming, son CEO explique que le domaine de prédilection de sa compagnie reste la publicité. En effet, Roku a développé une technologie de reconnaissance automatique de contenu utilisée depuis 2017, qui aujourd’hui permet une nouvelle fois de présenter un nouveau modèle publicitaire.

Roku développe ses activités dans la publicité

Grâce à cette technologie, Roku permet de détecter ce que vous regardez, pour vous présenter des publicités en rapport avec vos habitudes. Le seul bémol est que ce type de publicités sont intégrées par défaut et qu’il est impossible de les désactiver sans perdre l’accès à la fonctionnalité très appréciée « Plus de moyens de regarder ».

Cette innovation publicitaire semble avoir été intégrée avec la mise à jour 9.2, cependant certains affirment l’avoir aperçue sur la version 9.1. Pour le moment, Roku ne répond pas aux médias à ce propos, mais lorsque ce sera le cas, nous mettrons l’article à jour. Quoi qu’il en soit, le CEO de Roku confirme que ses activités publicitaires sont bien plus lucratives que la vente de ses box. Dernièrement, Amazon s’est heurté aux conditions de Disney pour proposer ses services dans le Fire TV Stick, cet accrochage devrait permettre à Roku d’obtenir encore plus de clients, et donc plus d’éventuelles cibles publicitaires.