De la Maison Blanche aux écrans de USA Network. Ronald Reagan, le 40e président des Etats-Unis aura le droit à une série sur la chaîne américaine. Sa fille est productrice d’un projet qui s’annonce prometteur.

Les américains adorent leurs présidents (ou au moins la plupart d’entre eux). Ronald Reagan occupe clairement une place particulière de par son histoire. Une série devrait lui rendre hommage.

Ronald Reagan, bien plus qu’un président

Maître nageur-sauveteur, animateur radio, acteur de série B, président de la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs américains et 40e occupant de la Maison Blanche. Lorsque l’on parle de Donald Reagan, son parcours surprend toujours. Président des Etats-Unis de 1981 à 1989, son histoire est pour le moins atypique, digne pour beaucoup d’un film à gros budget.

C’est une série qui lui rendra pour l’instant hommage. Un projet vient d’être confirmé par la chaîne USA Network avec la participation de sa fille Patti Davis en tant que productrice. Au-delà de sa carrière politique, la série devrait faire la part belle à sa vie privée. Marié à deux reprises avec les actrices Jane Wyman et Nancy Davis, il a eu quatre enfants.

Un autre projet chez History

Si on ignore encore la date de diffusion de cette série sur USA Network ou même le nom que pourrait prendre ce projet, on sait en revanche qu’il sera écrit par David Rambo, scénariste et producteur de « The Empire ». Il s’est déjà intéressé à Ronald Reagan à travers une pièce de théâtre baptisée « The Lifeguard ». Une oeuvre qui mêlait son travail de sauveteur et ses premières réunions avec le dirigeant de l’URSS dans les années 80, Mikhaïl Gorbatchev.

A noter que les présidents américains semblent en ce moment avoir la cote chez les networks américains puisque History a aussi un projet en cours. L’anthologie baptisée The Commanders s’intéressera à des moments clés de l’histoire du pays et l’héritage des présidents en activité lors de ces différents moments. Ronald Reagan est au programme tout comme Bill Clinton, Theodore Roosevelt, James Madison et Thomas Jefferson. D’ici quelques années, c’est sans doute Donald Trump qui y aura droit…