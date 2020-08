Ryan Reynolds a lancé son propre service de streaming

Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video, Quibi, HBO Max… La liste des plateformes de streaming est déjà particulièrement longue. Il faudra désormais en ajouter une à la liste : Mint Mobile +. C’est Ryan Reynolds, l’acteur notamment connu pour son rôle de Deadpool ces dernières années qui vient de l’annoncer. On vous donne tous les détails.

C’est sur son compte Twitter que Ryan Reynolds a annoncé cette initiative inattendue. Son annonce est plutôt « catchy ».

Il faut dire que la plateforme de streaming lancée par Ryan Reynolds propose un catalogue plutôt limité, en l’occurrence un film de 80 minutes avec l’acteur, sorti en 2003. Il s’agit de FoolProof, un film d’action qui est loin d’être sa meilleure oeuvre cinématographique. Vous pouvez en découvrir un trailer de ce film de braquage dans le tweet ci-dessous.

Two minutes after launch and our crack data team has already determined Mint Mobile + should probably be shut down by the weekend. We’ll go back to focusing on premium wireless…

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020