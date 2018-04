Le S9+ de Samsung n’est plus le meilleur smartphone pour prendre des photos et des vidéos

Huawei relègue le Galaxy S9+ de Samung à la troisième place sur le classement de DXOMark.

La concurrence entre les constructeurs de smartphones est de plus en plus intéressantes. Il y a un mois, Samsung présentait ses Galaxy S9 et S9+. Grâce à ses innovations au niveau de l’appareil photo, le sud-coréen était parvenu à placer le S9+ (avec un double APN à l’arrière) à la première place du classement de DXOMark, qui teste les performances des mobiles en terme de photos et de vidéos.

Mais le règne du Galaxy S9+ n’a pas duré très longtemps. En effet, le haut de gamme de Samsung est déjà détrôné par les deux smartphones présentés par le chinois Huawei cette semaine.

La première place revient désormais au Huawei P20 Pro qui, grâce à son triple capteur de photos sur le dos, a impressionné les testeurs de DXOMark. Comme nous l’a expliqué mon confrère Stéphane Ficca, on retrouve sur le P20 Pro un premier module de 20 millions de pixels (en f/1.6), couplé à un autre module de 40 millions de pixels (f/1.8), le tout, assisté par un troisième module de 8 mégapixels.

Cette configuration permet au Huawei P20 Pro d’avoir 109 points et d’atteindre la première place du classement DXOMark. Pour ce dernier, le triple APN est « la plus grande innovation » sur les appareils photo pour mobiles qu’on ait vu depuis un moment. « Être capable de choisir le meilleur appareil photo pour une situation de prise de vue spécifique et de fusionner les données d’image des trois capteurs signifie que le nouveau Huawei bat la concurrence dans pratiquement toutes les catégories, prenant les premières places dans nos classements Photo et Vidéo. Le P20 Pro est particulièrement bon en basse lumière, en zoom, et pour la simulation bokeh », écrit DXOMark.

Le Huawei P20 en deuxième position

La deuxième place revient aussi à Huawei avec le P20. Présenté en même temps que le P20 Pro, ce smartphone n’a pas de triple-APN sur le dos et adopte donc une configuration un peu plus classique. Néanmoins, pour DXOMark, « le P20 bénéficie d’une caméra sans réelles faiblesses. Il capture des images avec de bons détails et de faibles niveaux de bruit dans toutes les conditions d’éclairage et est livré avec un système autofocus rapide et fiable. Le mode bokeh produit des résultats naturels et le zoom est le meilleur que nous ayons vu sur n’importe quel appareil sans téléobjectif dédié ».

Bien entendu, ces classements ne représentent pas toujours les situations réelles. Cependant, être à la première et à la seconde place de celui de DXOMark permet certainement Huawei de se faire un énorme coup de pub.