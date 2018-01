Samsung et Amazon Prime Video à fond sur le contenu HDR10+

Amazon Prime Video est le premier service de streaming à implémenter le format HDR10+, désormais disponible sur l’ensemble des TV UHD 2017 de Samsung.

Le coréen Samsung a officialisé un partenariat avec le géant américain Amazon, concernant l’offre de VOD du groupe : Amazon Prime Video. Les deux groupes ont ainsi annoncé que l’ensemble de la vidéothèque HDR de Prime Video serait désormais disponible en HDR10+. Rappelons que cette technologie exploite des métadonnées dynamiques pour améliorer le contraste et les couleurs, à condition bien sûr de disposer d’une Smart TV compatible.

Parmi les programmes proposés en HDR10+, le catalogue Amazon Prime Video contient notamment The Grand Tour (avec le trio originel de Top Gear UK), The Tick, The Man in the High Castle ou encore la série Jean-Claude Van Johnson, avec Jean-Claude Van Damme. Evidemment, Samsung se charge de rappeler que la norme HDR10+ est disponible sur l’ensemble des TV Ultra HD 4K millésime 2017 du groupe, y compris bien sûr les modèles QLED.

« Nous sommes très heureux de proposer du contenu HDR10+ aux consommateurs« , a déclaré Sang Yoon Kim, vice-président du développement commercial des Smart TV chez Samsung Electronics Amérique. « Ce lancement marque la première occasion pour les utilisateurs et pour l’industrie d’accéder à la technologie HDR10+ via un service de streaming. »

Selon le constructeur coréen, la norme HDR10+ crée une expérience visuelle optimisée avec des expressions plus détaillées, des zones d’ombre plus détaillées et une restitution plus précise des couleurs, fidèle à l’intention originale du créateur.