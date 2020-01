Samsung annonce aussi le Galaxy S10 Lite, mais pas en France

Après de nombreuses rumeurs, Samsung a officiellement levé le voile sur le Galaxy Note 10 Lite. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur coréen a aussi profité de cette journée pour présenter le Galaxy S10 Lite.

Voici ce qu’il faut savoir sur ce dernier, sachant que ce smartphone a été annoncé aux États-Unis uniquement pour l’instant. Sa sortie en France reste donc encore incertaine.

Samsung a dévoilé les Galaxy S10, S10+ et S10e à quelques jours du MWC de Barcelone en février dernier. Cette fois-ci, c’est peu avant l’ouverture du CES 2020 qu’il présente le dernier-né de sa gamme. Que faut-il attendre de cette version plus abordable ?

Quelles caractéristiques techniques pour le Samsung Galaxy S10 Lite ?

Comme le Galaxy Note 10 Lite, le Samsung Galaxy S10 Lite embarque un écran Full HD+ de 6,7 pouces AMOLED ainsi qu’un triple capteur photo. Concernant le module du nouveau smartphone de la gamme S10, il se dote d’un capteur principal de 48 Mpx (f/2,0), d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et d’un capteur avec objectif macro de 5 Mpx (f/2,4).

La grande différence avec l’autre modèle présenté ce jour réside dans le fait que le Note 10 Lite dispose d’un téléobjectif de 12 Mpx plutôt que d’un objectif macro —tandis que son capteur principal est seulement de 12 Mpx.

Le Galaxy S10 Lite est équipé du SoC Snapdragon 855 (la version la plus performante étant le Snapdragon 865 à l’heure actuelle), de 6 à 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Il est possible d’ajouter une carte microSD permettant d’atteindre 1 To de stockage. La batterie est de 4 500 mAh, mais le téléphone ne prend pas en compte la charge rapide. Les smartphones se déverrouillent tous deux grâce au capteur d’empreinte situé sous l’écran. Tous deux tournent sous Android 10 avec One UI 2.0.

Le Samsung Galaxy S10 Lite est disponible en trois couleurs : noir, bleu et blanc.

Les deux Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite seront présentés par Samsung lors du CES 2020 qui commence dès le 7 janvier. Si le Note 10 Lite sera commercialisé sous peu au tarif de 609 euros, il n’est pas certain que le S10 Lite sorte en France et seule sa sortie aux USA est confirmée par la marque.