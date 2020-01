Samsung présente son Galaxy Note 10 Lite

Quelques mois après la sortie du Galaxy Note 10 et du Note 10+, Samsung revient sur cette gamme en présentant cette fois-ci le Galaxy Note 10 Lite, un smartphone similaire avec moins ce caractéristique et plus accessible. Comme ses deux grands frères, le Galaxy Note 10 Lite embarque l’emblématique S-Pen qui permet aux utilisateurs de prendre des notes, dessiner, ou encore effectuer des retouches photo en toute simplicité depuis son smartphone.

Exactement comme avec les Note 10 et Note 10+, le stylet du Note 10 Lite est extrêmement réactif et permet de gérer le smartphone à distance, comme une sorte de télécommande. Évidemment, le S-Pen a besoin de batterie, pour ce faire il suffit de le replacer dans le smartphone pendant 40 secondes pour récupérer une autonomie de 30 minutes.

Qu’en est-il en termes de photo ?

Côté photo, le Galaxy Note10 Lite se défend plutôt bien grâce à sa configuration triple capteurs, qui est capable de s’adapter à tous les besoins de l’utilisateur. De nuit ou de jour, en mouvement ou à l’arrêt, le capteur principal 12 mégapixels reste performant en toutes circonstances. Il est important de préciser que ce capteur intègre l’option Dual Pixel qui permet de réaliser une mise au point en seulement 0,2 seconde.

Concernant, le second capteur, il s’agit d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels également. Sa capacité d’élargir l’angle à 123° est extrêmement utile pour prendre des photos de groupes sans trop de recul, mais également pour photographier des paysages grandioses.

Pour ce qui est du troisième capteur, c’est un téléobjectif de 12 mégapixels qui embarque un zoom optique x2 afin de capturer des sujets lointains avec des détails saisissants.

Un écran Super AMOLED au rendez-vous

Le Galaxy Note 10 Lite et son écran Infinity-O de 6,7″ permet de visualiser des vidéos, des photos, ou du gaming, en excellente qualité, des couleurs fidèles à la réalité, et surtout une superbe luminosité.

Cet écran très haut de gamme dissimule un capteur d’empreinte réactif qui permet de déverrouiller le téléphone sans aucun problème.

Puissant et endurant !

Samsung a intégré à son Galaxy Note 10 Lite un processeur Exynos 9810, ainsi que 6 Go de RAM. Ce smartphone dispose également d’une puce spécialement dédiée à l’intelligence artificielle qui permet de rendre l’utilisation encore plus agréable et fluide.

En ce qui concerne l’autonomie, le Note 10 Lite embarque une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge ultra rapide 25W. Cette configuration permet de jouer, naviguer sur le web, ou encore de travailler pendant une journée complète sans avoir à se soucier de l’état de sa batterie. De plus, il est important de noter que la batterie intelligente du Galaxy Note10 Lite s’adapte aux usages des utilisateurs pour optimiser son autonomie.

Le Galaxy Note 10 Lite possède également une capacité de stockage de 128 Go, sans compter la possibilité d’ajouter 512 Go supplémentaires via un port Micro SD.

Le Galaxy Note 10 Lite sera disponible dès mi-janvier en Noir cosmos, Argent stellaire et Rouge cardinal.