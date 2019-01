Samsung : des smartphones qui interdisent la désinstallation de Facebook

La désinstallation de Facebook impossible sur certains Samsung…

L’année 2018 a été plutôt chargée en émotions du côté de chez Facebook (et surtout ses utilisateurs…) après la révélation du scandale Cambridge Analytica. L’année 2019 devrait évidemment réserver son lot de nouveaux scandales, à commencer par un fait étonnant sur certains smartphones Samsung, à savoir l’impossibilité de désinstaller l’application Facebook…

En effet, Nick Winke, un photographe américain détenteur d’un Samsung Galaxy S8, a remarqué qu’il lui était impossible de désinstaller l’application Facebook de son smartphone. Au mieux, ce dernier a la possibilité de « Désactiver » l’application, mais impossible de supprimer purement et simplement cette dernière de la mémoire du terminal. Rappelons que Facebook est installé d’office sur le Samsung Galaxy S8, comme sur d’autres smartphones d’ailleurs.

Selon le photographe : « Si l’application reste sur le smartphone, cela soulève forcément d’importantes questions. Peuvent-ils toujours suivre vos informations, votre position ou quoi que ce soit d’autre ? Nous, consommateurs, devrions avoir notre mot à dire sur ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas sur nos produits. » Et force est d’admettre que « c’est pas faux« , comme dirait un illustre personnage aux cheveux grisonnants.

Selon un porte-parole de Facebook, une fois l’application désactivée, cette dernière reste bien présente sur le smartphone, mais elle n’enregistre pas la moindre information, et ne communique pas non plus les moindres données à Facebook. Le fait qu’une application puisse (ou non) être désinstallée d’un smartphone dépend des accords passés en amont entre le constructeur du smartphone (Samsung donc) et le propriétaire de l’application (Facebook).