Pourquoi cette décision de Samsung pourrait faire le bonheur de Qualcomm

Samsung vient d’annoncer l’arrêt de la production de ces propres processeurs. En effet, si le constructeur coréen confiait ses CPU à Qualcomm pour ses smartphones haut de gamme, nombreux sont les smartphones Samsung à embarquer un processeur Exynos.

Au fur et à mesure des années, Qualcomm et ses puces Snapdragon propose des matériaux bien plus qualitatifs, si bien que Samsung décide de faire bouger les choses en interne, jugeant vraisemblablement que la production de CPU concurrents est une perte de temps.

Au revoir Exynos, bonjour Snapdragon ?

Alors que le géant du smartphone vient d’annoncer sa Exynos 990, Android Authority est très clair : Samsung va fermer ses ateliers de productions de CPU. Cette décision entre en vigueur dès le 31 décembre prochain, et mettra à la porte près de 290 employés. L’entreprise coréenne base ses équipes dans ce domaine principalement aux États-Unis, elle justifie son acte en déclarant avoir besoin de « rester compétitif sur le marché mondial ».

En effet, le secteur de la téléphonie mobile est de plus en plus bouché et de nouveaux acteurs représentent une concurrence féroce auprès des anciens comme Samsung ou Apple.

Quoi qu’il en soit, on ne sait pas ce que va devenir Exynos, mais Samsung prouve que la production de CPU n’est pas très utile au développement de l’entreprise. Il ne serait pas surprenant que le géant coréen opte pour Qualcomm dans les mois à venir.

Qualcomm fournit déjà la majorité des CPU des acteurs du secteur, comme Google, HTC, Huawei, OnePlus, OPPO, ou encore Xiaomi. L’entreprise fournit également les puces réseau des iPhone d’Apple.

Lors du CES 2019, nous annoncions que cette année serait celle de la 5G pour Qualcomm, ce n’est pas totalement le cas, si les premiers smartphones sont compatibles, le phénomène devrait prendre de l’ampleur dès l’année prochaine avec l’arrivée de nouveaux iPhone 5G, qui ont évidemment choisi Qualcomm.