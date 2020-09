Samsung : c’est la fin de son service de stockage

On l’oublie parfois, mais comme Apple, Samsung essaie de proposer tout un écosystème de services avec ses smartphones. Cependant, la plupart de ceux-ci n’ont pas eu le succès escompté et ont fini par être fermés. Par exemple, en 2014, Samsung a décidé de fermer son application de messagerie Chaton, sauf pour les USA. Et en 2016, Samsung a également annoncé la fin de Milk Music, son service de streaming musical.

Et actuellement, c’est le service de stockage en ligne de Samsung, qui était concurrent des offres comme iCloud, Google Drive ou OneDrive de Microsoft, qui est en train de disparaitre. Cela fait un moment que nous savions que ce service, qui incluait une offre de stockage en ligne gratuit, doit être fermé.

Récemment, le géant coréen a donné plus d’information concernant la fermeture de son service de stockage. En substance, l’application Samsung Cloud ne disparaît pas. Celle-ci permettra toujours de synchroniser les données comme les contacts, les calendriers et les notes. En revanche, l’offre de stockage en ligne pour images et les fichiers va disparaître.

« A compté du 30 juin 2021, la fonction Gallery Sync et le stockage de Mes Fichiers sur le Drive ne seront plus pris en charge par Samsung », peut-on lire dans un message du constructeur. Cette fermeture se fera progressivement. Tout d’abord, à partir du 5 octobre 2020, il ne sera plus possible de s’inscrire sur Samsung Cloud pour utiliser les fonctionnalités de stockage qui seront fermées.

Ensuite, à partir du 1er avril 2021, plus personne ne pourra utiliser ces fonctionnalités. Il sera néanmoins possible de récupérer les fichiers stockés en ligne. Puis, le 30 juin 2021, toutes les données des utilisateurs qui sont liées aux fonctionnalités qui vont disparaître seront supprimées.

Samsung Cloud laisse la place à OneDrive

Les utilisateurs qui avaient des données stockées sur le Drive de Samsung Cloud pourront récupérer ces données et télécharger celles-ci sur un disque dur. Cependant, Samsung propose également une alternative : le service de stockage OneDrive de Microsoft.

D’ailleurs, Samsung propose une fonctionnalité qui permettra de migrer les donnes de son drive vers le service de stockage de Microsoft. Le géant coréen a aussi indiqué que les fonctionnalités qui vont disparaître sur Samsung Cloud seront désormais prises en charge par Microsoft OneDrive. Le constructeur précise cependant que celles-ci pourraient ne pas être disponibles dans certains pays ou bien sur certains modèles.

En substance, Samsung met fin à son service de stockage et laisse la place à OneDrive de Microsoft, qui pourra récupérer une partie de ses utilisateurs. D’ailleurs, on notera que Microsoft et Samsung sont des partenaires de longue date. Les services de Microsoft font l’objet d’une bonne intégration sur les smartphones de Samsung.

Et récemment, lors de la présentation du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra, Samsung et Microsoft ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui, par le biais des smartphones du géant coréen, permettra d’ouvrir des applications Android sur Windows 10. Samsung est aussi partenaire de Microsoft pour le lancement de son service de cloud gaming, qui permettra de jouer à des titres AAA sur les smartphones.