Samsung dévoile le Galaxy A21s : tout ce qu’il faut savoir

Samsung lance son Galaxy A21s, une déclinaison de son Galaxy A21 sorti le 8 avril dernier, et qui venait remplacer de son côté le Galaxy A20e. La marque sud-coréenne souhaite approfondir sa gamme de smartphones d’entrée de gamme, et la proposition du nouveau Galaxy A21s est plutôt riche.

Le smartphone vient d’être rendu officiel mais nous attendons encore les informations quant à son prix et la date de sa commercialisation en France. Pour donner un ordre d’idée, nos confrères d’Android Central rapportent que le smartphone sera vendu pour 179 £ (200 euros) à partir du 19 juin prochain.

Caractéristiques techniques Samsung Galaxy A21s

Le nouveau Galaxy A21s est un smartphone avec un écran bord à bord de 6,5 pouces de diagonale. Il possède les mêmes caractéristiques que le Galaxy A21 classique en termes de design et de son écran. On retrouve un dos en verre avec un capteur d’empreinte digitale, ou encore un poinçon sur le bord en haut à gauche du smartphone pour l’appareil photo selfie.

Au sujet des nouveautés apportées, Samsung a choisi d’augmenter la capacité de la batterie du smartphone. Au lieu de 4000 mAh, le module passe à 5000 mAh, soit la même capacité que l’accumulateur présent dans le Galaxy S20 Ultra, c’est dire. Son autonomie devrait donc être largement suffisante pour tenir plus d’une journée avec une grosse utilisation du smartphone, voire plusieurs jours. La recharge ultra-rapide de 15 W est aussi disponible pour réduire le temps de recharge.

Samsung a aussi troqué le processeur Helio P35 de MediaTek pour une puce maison : un processeur Exynos 850 cadencé à 2,0 GHz et est livré avec 3, 4 ou 6 Go de RAM ainsi que 32 ou 64 Go de stockage. Au sujet de l’espace de stockage, notez qu’un port micro-SD est toujours disponible et permet d’accueillir un espace de mémoire externe jusqu’à 512 Go.

Du côté de l’appareil photo, le Galaxy A21s propose quatre modules photo, comme c’est aussi le cas sur le Samsung Galaxy A21. La différence est au niveau des capteurs : au lieu d’un module principal à 16 mégaxipels, le Galaxy A21s intègre le capteur de 48 MP de ses grands frères. Le capteur ultra grand-angle possède un capteur de 8 MP, ainsi qu’un capteur macro et de profondeur partageant un capteur de 2 MP tous les deux. À l’avant, la caméra selfie possède un objectif ouvrant à f/2.2 et un capteur de 13 MP.