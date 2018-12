Samsung dévoile le Galaxy A8s, son premier smartphone avec écran Infinity-O

Cette année, Samsung a décidé de proposer ses innovations technologiques sur les smartphones de gamme intermédiaire avant d’apporter celles-ci sur le segment haut de gamme.

De ce fait, le premier smartphone avec 4 caméras sur le dos proposé par le constructeur n’est pas un Galaxy S ou bien un Galaxy Note, mais le Galaxy A9 (2018).

Et le premier smartphone Infinity-O est le Galaxy A8s.

Alors que cette année, tous les constructeurs ont proposé des smartphones borderless avec une encoche à la iPhone X, Samsung a complètement ignoré cette tendance. Il y a quelques semaines, il s’est même permis de se moquer de l’encoche du Google Pixel 3 XL.

Au lieu de mettre la caméra frontale sur une encoche, Samsung place celle-ci sur un trou sur l’écran.

Et ce nouveau type de design pourrait devenir une nouvelle tendance puisque d’autres constructeurs, comme Huawei et Vivo, devraient également proposer des modèles similaires.

Un smartphone de gamme intermédiaire avec un design innovant

Malgré cet écran borderless et sans encoche de 6,4 pouces (2340 x 1080 pixels), le Galaxy A8s a une fiche technique qui le place dans la gamme intermédiaire.

Sous le capot, on a un SoC Qualcomm Snapdragon 710 couplé à 6 ou 8 GB de RAM et une mémoire interne de 128 ou 512 GB.

Sur le dos, on a la même configuration à trois caméras que celle du Galaxy A7. Et En façade, on a un capteur de 24 mégapixels.

Pour le moment, on ne connait pas le prix de l’appareil. Et on ne sait pas si le Galaxy A8s sera disponible en Europe.

Mais en tout cas, l’écran Infinity-O de ce smartphone nous donne déjà un aperçu des nouveautés qui seront embarquées par le Galaxy S10, le prochain haut de gamme que Samsung présentera l’année prochaine.