Samsung dévoile un nouveau capteur photo de 50 Mpx

En début de semaine, Samsung a officialisé un nouveau capteur photo à fort potentiel. Baptisé ISOCELL GN1, ce dispositif destiné aux smartphones semble avoir les arguments pour rivaliser avec les capteurs de Sony, leader du marché.

L’ISOCELL GN1 promet « une sensibilité accrue à la lumière pour des photos exceptionnelles en basse luminosité et des vitesses d’autofocus du niveau d’un reflex ». Pour ce faire, le capteur photo de Samsung se dote de 50 Mpx d’une taille de 1,2 μm et est capable de combiner les pixels par quatre afin de former des pixels de 2,4 μm, ce qui offre une meilleure capture de la lumière. Il utilise ainsi la technologie de combinaison de pixel (Tetracell), mais aussi l’autofocus ultra rapide (Dual Pixel) pour augmenter la résolution.

C’est le premier dispositif de la marque coréenne qui propose ces deux technologies sous cette forme, ce qui devrait lui permettre de capter des images plus claires et plus nettes, comme l’affirme le groupe. Avec ces caractéristiques, l’ISOCELL GN1 pourrait concurrencer le Sony IMX700 dont se dotent les excellents Huawei P40 dévoilés au mois d’avril.

Quels smartphones profiteront de ce nouveau capteur photo ?

Samsung n’a pas encore indiqué quels modèles seront équipés de ce capteur photo ISOCELL GN1. On peut déjà supposer qu’il ne sera pas de la partie sur les Galaxy Note 20. Du côté des Note 20+, des rumeurs évoquent effectivement une caméra principale de 108 Mpx, soit le même dispositif que sur le Galaxy S20 —sachant toutefois qu’il n’est pas certain que le nouveau modèle embarque le même zoom x100. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir quels smartphones seront équipés de ce nouveau modèle.

Il est également possible que l’ISOCELL GN1 soit disponible sur d’autres smartphones que ceux de Samsung, puisque certains modèles de Xiaomi embarquent déjà les GM1 ou GM2 du constructeur coréen. La production en masse de ce nouveau capteur photo a déjà démarré, si bien qu’il devrait être sur le marché au cours du second trimestre.