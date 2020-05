Le Samsung Galaxy Note 20+ aurait une caméra de 108 mégapixels (mais pas le Note 20)

En début d’année, Samsung a créé la surprise en dévoilant le Galaxy S20 Ultra, une variante ultra-haut de gamme du Galaxy S20, qui est équipée d’une caméra principale de 108 mégapixels et qui est capable de faire un zoom x100. Et si certains s’attendaient à ce que le géant sud-coréen propose également un Galaxy Note 20 Ultra cette année, de récentes rumeurs indiquent que Samsung ne proposerait en fait qu’un modèle de base, le Galaxy Note 20, ainsi que le Galaxy Note 20+.

Mais la bonne nouvelle, c’est que d’après un article publié cette semaine par nos confrères de Sammobile, il est possible que l’un de ces modèles, le Galaxy Note 20+, soit équipé d’une caméra de 108 mégapixels (comme le S20 Ultra). Sammobile relaie une information du site Galaxy Club et indique que normalement, la caméra de 108 mégapixels ne sera en revanche pas présente sur le Galaxy Note 20. D’autre part, cela n’implique pas nécessairement que le Galaxy Note 20+ aura le même zoom x100 que le Galaxy S20, étant donné que ce zoom est possible grâce à un autre capteur : le téléobjectif de 48 mégapixels. Le Xiaomi Mi 10 Pro, par exemple, a aussi une caméra principale de 108 mégapixels, mais ne permet pas de faire des zoom x100. Et bien entendu, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence étant donné qu’elles proviennent de sources non officielles.

Un modèle très attendu par les fans des Galaxy Note de Samsung

Quoi qu’il en soit, les successeurs du Galaxy Note 10 et du Galaxy Note 10+ sont très attendus. Avec la série Galaxy S20, Samsung a mis le paquet, surtout en matière de photographie. Néanmoins, les fans des Galaxy Note attendent des modèles similaires, mais avec le stylet emblématique de cette gamme.

Il est probable que Samsung dévoilera ses nouveaux Galaxy Note au mois d’août. Et d’après les rumeurs, Samsung devrait profiter de l’événement pour aussi présenter un ou plusieurs smartphones pliables : le Galaxy Fold 2 et peut-être aussi un modèle appelé Galaxy Fold Lite qui coûterait moins cher grâce à quelques concessions au niveau de la fiche technique.