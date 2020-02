Samsung en dit plus sur le verre ultrafin et pliable du Galaxy Z Flip

Il y a quelques jours, Samsung a finalement dévoilé le Galaxy Z Flip. Et en plus de son format différent de celui du Galaxy Fold, le Z Flip inclut une autre nouveauté technologique : l’écran est en verre pliable.

Durant sa conférence Unpacked, cette nouveauté a été brièvement présentée, mais le constructeur n’est pas entré dans les détails.

Mais aujourd’hui, nous en savons plus sur ce verre, grâce à un communiqué de presse publié par Samsung Display, la branche spécialisée dans les écrans du groupe coréen.

Le verre UTG (ultra-thin glass) du Galaxy Z Flip a une épaisseur de 30 μm, et « est produit en utilisant un processus d’intensification pour améliorer sa flexibilité et sa durabilité. »

Celui-ci est injecté dans un matériau spécial « jusqu’à une profondeur non divulguée pour obtenir une dureté constante. »

Le Galaxy Z Flip est le premier appareil qui utilise ce verre, mais bien entendu, Samsung Display compte proposer celui-ci pour d’autres produits.

Ce verre pliable aurait subi un test de durabilité démontrant qu’il peut survivre à 200 000 pliures.

On notera également qu’une autre entreprise travaille déjà sur un verre similaire pour les smartphones pliables : Corning, qui est connu dans l’industrie des smartphones pour ses verres résistants Gorilla Glass.

Une durabilité qui est remise en cause ?

Proposer un écran en verre pliable est, bien entendu, un exploit technique. Néanmoins, après la commercialisation du Galaxy Z Flip, on a commencé à douter de la durabilité de cet écran.

Il y a quelques jours, nous avons relayé une vidéo de la chaîne YouTube de Zack Nelson, appelée JerryRigEverything, qui a soumis le Galaxy Z Flip a son test de résistance des écrans aux rayures.

Et, surprise, d’après le protocole mis en place par cette chaîne, l’écran en verre pliable du Galaxy Z Flip serait loin d’être aussi résistant aux rayures que les écrans des smartphones classiques. Il se pourrait même qu’en ce qui concerne les rayures, celui-ci ne soit pas plus résistant que les écrans en plastique du Galaxy Fold et du Motorola Razr.

Mais bien entendu, on s’attend à ce que d’autres améliorations soient apportées sur les écrans pliables au cours des prochaines années. D’ailleurs, les autres acteurs, comme Apple ou OnePlus attendent peut-être encore ces améliorations pour enfin se lancer dans les smartphones pliables.