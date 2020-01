Samsung Galaxy 20 Ultra : 16 Go de RAM, caméra de 108 mpx et batterie de 5 000 mAh ?

Alors que la date de présentation des prochains smartphones haut de gamme de Samsung approche, les rumeurs concernant ces appareils sont de plus en plus nombreuses.

Aujourd’hui, ce sont des caractéristiques présumées du Samsung Galaxy S20 Ultra qui fuitent sur le compte Twitter @MaxWinebach, celui qui, il y a quelques jours, avait posté des photos présumées du Samsung Galaxy S20+.

À en croire les informations publiées par cette source, ce modèle ne s’appellera pas Galaxy S20 « Ultra » pour rien. En effet, avec celui-ci, Samsung sortirait l’artillerie lourde.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020