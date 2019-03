Le Samsung Galaxy Fold sera en précommande dès le 26 avril en France

Si Samsung avait annoncé que le Galaxy Fold serait dévoilé dans les boutiques à partir du 26 avril, cette date ne concerne pas la sortie du smartphone pliable en France et en Europe.

Le Samsung Galaxy Fold en vente en Europe dès le 3 mai

En effet, Samsung devrait ouvrir les précommandes du Galaxy Fold dès le 26 avril en France, selon les informations de SamMobile. À cette même date, les utilisateurs de l’hexagone devraient donc pouvoir passer commande sur le site officiel de la firme. Par contre, il s’agira seulement des précommandes, tandis que la commercialisation aura lieu à la date du 3 mai.

Dès ce jour, le Galaxy Fold de Samsung sera officiellement en vente dans une quinzaine de pays en Europe, dont la France, mais aussi l’Italie, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Norvège et autres. L’Europe sera donc la troisième territoire à bénéficier du lancement du smartphone pliable, après les États-Unis et la Corée du Sud. À plus long terme, Samsung prévoit de lancer le Galaxy Fold sur un très grand nombre de marchés dans le monde, même l’Inde.

SamMobile a indiqué que Samsung avait confirmé les informations portant sur les dates de précommandes et de sortie du Galaxy Fold.

Pour rappel, le smartphone pliable de Samsung sera commercialisé à environ 2 000 euros et les utilisateurs bénéficieront d’une paire de Galaxy Buds sans fil, d’une coque de protection en kevlar et d’une année de garantie offerte, rapporte SamMobile.

Une fois sur le marché, le coréen devra se préparer à affronter le Huawei Mate X, un smartphone pliable dévoilé par le constructeur chinois peu de temps après la présentation de Samsung. Néanmoins, ce dernier n’a pas encore de date de sortie officielle, si ce n’est l’évocation d’un potentiel lancement lors du second trimestre 2019.

