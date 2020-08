Samsung Galaxy Note 20 : pourquoi précommander sur le site officiel ? 🔥

Mercredi, Samsung a officialisé ses nouveaux Galaxy Note 20. Disponibles en deux versions (Note 20 et Note 20 Ultra), ces smartphones viennent compléter la gamme S20 sortie en hiver. Les précommandes sont ouvertes depuis leur présentation et leur livraison est garantie à partir du 21 août prochain.

Évidemment, les Samsung Galaxy Note 20 sont disponibles chez tous les revendeurs : Amazon, Fnac, Cdiscount et consorts. Cela dit, ils le sont aussi sur la boutique officielle Samsung – qui a par ailleurs connu une belle refonte. Durant quelques jours, vous pourrez bĂ©nĂ©ficier d’un argument de choc pour commander ces Note 20 sur la boutique officielle du fabricant.

Bonus pour la précommande des Galaxy Note 20 : Manette Xbox co-brandée, 3 mois Games Pass + chargeur sans fil OU

Écouteurs Galaxy Buds+ (Note 20) ou Buds Live (Note 20 Ultra) Pour en savoir plus sur ces offres, c’est par ici : Voir l’offre Samsung

Pour gonfler les volumes de prĂ©commande, Samsung a dĂ©cidĂ© d’offrir de gĂ©nĂ©reux bonus Ă ses clients. Elle avait procĂ©dĂ© de la mĂŞme façon pour la sortie des Galaxy S20 en mars dernier – pour le plus grand plaisir de ses clients. Ils peuvent ainsi faire jusqu’Ă 200€ d’Ă©conomies sur des accessoires en achetant les Galaxy Note 20 en prĂ©commande, ce qui n’est pas nĂ©gligeable.

Les accessoires offerts sur les Galaxy Note 20

Le tarif du Galaxy Note 20 et du Note 20 Ultra Ă©tant assez diffĂ©rents, la boutique officielle Samsung distingue lĂ©gèrement les dotations. Si le bonus « gaming » avec la manette Xbox est le mĂŞme dans les deux cas, ce sont les Ă©couteurs Bluetooth qui diffèrent de l’un Ă l’autre. Le Galaxy Note 20 s’accompagne des Galaxy Buds+, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra vient avec les nouveaux Ă©couteurs Buds Live.

Sans rentrer dans les dĂ©tails techniques des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, voilĂ ce qu’il faut savoir. Le premier vient avec un Ă©cran AMOLED de 6,7″ contre 6,9″ pour la version ultra. Le Note 20 vient avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Deux modèles sont disponibles, selon que vous vouliez la compatibilitĂ© 5G ou non (100€ de moins pour la version 4G). Quant au Galaxy Note 20 Ultra, il vient avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Les deux versions du note 20 Ultra sont compatibles avec la 5G.

Outre son magnifique écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, les Galaxy Note 20 ont une offre photo remarquable. Les deux modèles viennent avec un triple capteur avec des performances très légèrement différentes (capteur principal 12 Mp, grand angle 12 Mp et zoom 64 Mp pour le Note 20 // principal 108 Mp, ultra grand angle 12 Mo et zoom 12 Mp pour le Note 20 Ultra).

Pour voir le Galaxy Note 20 sur Samsung, c’est ici :

Parmi les autres atouts de ces nouveaux smartphones, on peut citer la sur-couche Android utilisĂ©e (OneUI) qui est parmi les plus intuitives du marchĂ©, ou encore l’autonomie de sa batterie. Le Galaxy Note 20 intègre une batterie de 4 200 mAh, contre 4 500 mAh pour la version Ultra. Dans les deux cas, cela permet de tenir quasiment 2 jours complets, soit bien mieux que bon nombre de rivaux. Le S Pen (stylet) est aussi un point qui distingue la gamme S20 des Note 20 : les Note 20 Ă©tant vraiment orientĂ©s productivitĂ©.

Pourquoi le précommander sur Samsung ?

Comme nous l’avons dĂ©jĂ mentionnĂ© plus haut, le Samsung Galaxy Note 20 vient tout juste d’ĂŞtre dĂ©voilĂ©. Il vient avec un bonus pour toute prĂ©commande (pack gaming ou Ă©couteurs) que vous pouvez recevoir en commandant sur le site de Samsung. Par ailleurs, en optant pour la boutique officielle, le fabricant vous livrera en prioritĂ© votre modèle Ă partir du 21 aoĂ»t.

Évidemment, il vous laissera une pĂ©riode de 14 jours pendant laquelle vous pourrez changer d’avis. A tout moment, si le Samsung Galaxy Note 20 ne vous plait pas, vous pouvez demander au corĂ©en de le reprendre. Il rĂ©cupĂ©rera le tĂ©lĂ©phone et vous fera un remboursement complet de votre achat mobile. C’est une bonne façon de ne prendre aucun risque en achetant sur internet.

Comparateur de prix pour le Galaxy Note 20 :

Il ne faut pas se faire d’illusion, le prix du Galaxy Note 20 est le mĂŞme partout pour la sortie. Il ne faut pas s’attendre Ă voir dans les prochaines semaines des remises sur ce produit, c’est l’un des flagship de la marque corĂ©enne. Alors que la gamme S20 a eu un dĂ©marrage très fort, Samsung espère renouveler ce succès avec sa gĂ©nĂ©ration 2020 de Note.

Pour rappel, au niveau des prix, le Galaxy Note 20 avec la compatibilitĂ© 4G est Ă 959€. Une seconde version compatible avec la 5G est vendue Ă 1 059€. Cela dit, le rĂ©seau 5G n’est pas encore disponible en France, l’utilisation est donc limitĂ©e dans le premier temps. Si vous prenez un smartphone 5G, il sera Ă©videmment aussi compatible avec la 4G (et la 3G), vous n’avez aucun risque sur ce point.

Pour la gamme des Samsung Galaxy Note 20 Ultra, la version avec 256 Go de stockage est Ă 1 309€. La seconde version avec 512 Go est vendue pour 1 409€. Il faut donc compter 100€ de plus pour obtenir le double de stockage, ce qui peut ĂŞtre pertinent pour les amateurs de photos. Avec la qualitĂ© de l’appareil de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones, cela vaut amplement le coup.