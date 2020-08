Précommande Galaxy Note 20 : où l’acheter au meilleur prix ?

Après une gamme S20 réussie, Samsung présente ses nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. C’est lors d’une conférence Unpacked sur internet que la marque a présenté ses nouveaux flagships, orientés productivité. La gamme Note est toujours très attendue, et Samsung joue gros avec ces modèles. Dès lors, où peut-on passer une précommande du Galaxy Note 20 ?

Samsung a annoncé que les premières livraisons de ses Galaxy Note 20 auront lieu le 21 août prochain. Les premiers livrés seront ceux qui auront précommandé leur appareil au plus vite. Souvent, les délais de livraison peuvent être rallongés, faute de stock. Si vous voulez faire parti des premiers à obtenir le Samsung Galaxy Note 20, il faudra passer votre précommande dès aujourd’hui.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 20 :

Comme vous pouvez le découvrir dans notre tableau des meilleurs prix du Samsung Galaxy Note 20, le modèle est disponible en précommande dès ce 5 août à 18h00, avec une livraison le 21 août. Pendant ces deux semaines de précommandes du Note 20, vous avez droit à une offre promotionnelle chez Samsung, avec un pack gaming ou une paire de Galaxy Buds+ offerte. Pour le Note 20 Ultra, ce sont les nouveaux Galaxy Buds Live qui sont offerts.

Offre spéciale de précommande : Pour l’achat d’un Samsung Galaxy Note 20 (ou d’un Note 20 Ultra), vous recevrez l’un de ces deux produits en bonus : Pack gaming : manette Xbox + 3 mois Xbox Games Pass + chargeur sans fil

Écouteurs Galaxy Buds+ ou Buds Live (valeur : 169€ et 199€)

Si vous avez envie de profiter de cette offre spéciale, et d’être certain de recevoir votre Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra le jour de sa sortie, il faudra être à l’affût, comme les stocks peuvent partir très vite. Samsung compte bien concurrencer les modèles haut de gamme de la concurrence, et les caractéristiques techniques du Note 20 Ultra vont certainement l’aider à y parvenir.

Galaxy Note 20 Ultra, le nouveau haut de gamme

Avant de nous demander où acheter les Samsung Galaxy Note 20 et Ultra au meilleur prix, faisons tout d’abord un tour des caractéristiques techniques de ces deux modèles. Ils ont beaucoup de points communs. Tous deux tournent grâce au processeur le plus puissant de la marque, le Exynos 990, et embarque un S Pen, le stylet Samsung.

Le Samsung Galaxy Note 20 qui est moins cher que le Ultra est proposé avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est proposé en 4G ou 5G, et le prix change de 100€ entre ces deux modèles. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est plus haut de gamme, avec son écran AMOLED incurvé de 6,9 pouces, qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ses deux versions sont compatibles 5G, et vous avez le choix entre 256 Go et 512 Go de stockage, couplés à 12 Go de RAM.

Samsung profite de la sortie de ces Galaxy Note 20 pour proposer un nouveau coloris : le bronze. Ce dernier est proposé sur les deux modèles, et le Note 20 Ultra est aussi disponible en gris ou en blanc. De son côté, le Samsung Galaxy Note 20 propose le gris et le vert. La face avant fait la part belle à l’écran, avec des contours très fins, surtout sur le Note 20 Ultra qui est incurvé. Le capteur photo à l’avant est centré, et prendre la forme d’un poinçon (Infinity-O).

Avant de passer au meilleur prix actuel pour la précommande du Galaxy Note 20, impossible de ne pas parler de la photo. Samsung a fait très simple sur cette gamme, en reprenant les modules des Galaxy S20. Sur le Galaxy Note 20, on retrouve une combinaison de trois capteurs, un principal de 12 Mp, un ultra grand-angle de 12 Mp, et un zoom x3 de 64 Mp. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra reprend ceux du S20 Ultra, à savoir un principal de 108 Mp, un zoom X5 de 12 Mp, et un ultra grand-angle de 12 Mp. Il ajoute aussi le focus laser, pour une mise au point plus rapide.

Dernier point capital avant d’opter pour l’achat d’un Galaxy Note 20 au meilleur prix en 2020, la batterie. L’amélioration est nette vis-à-vis des Note 10, avec une batterie de 4 300 mAh pour le Note 20, et une batterie de 4 500 mAh pour le Galaxy Note 20 Ultra. Comme sur tous ses modèles Samsung utilise OneUI, sa surcouche Android maison, qui est particulièrement bien réussie.

Où précommander un Galaxy Note 20, quel prix ?

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles à la vente depuis le 5 août 2020. Le Galaxy Note 20 avec 8 Go de RAM et 256 Go est vendu au prix de 959€. La version compatible avec la 5G monte à 1059€. De son côté, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est au prix de 1309€ pour 256 Go, et 1409€ pour ses 512 Go de stockage.

Pour ce lancement, acheter les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra au meilleur prix, c’est surtout bénéficier de l’offre de précommande. Jusqu’au 21 août, la marque propose deux offres, en fonction de vos besoins :

La première offre, pour tout achat d’un Note 20 ou d’un Note 20 Ultra, la manette Xbox/Samsung, 3 mois d’abonnement au Game Pass Ultimate, et un chargeur sans fil.

La seconde offre est dédiée aux mélomanes, et Samsung offre une paire de Galaxy Buds+ pour toute précommande d’un Galaxy Note 20, ou une paire de Galaxy Buds Live pour toute précommande d’un Galaxy Note 20 Ultra.

Meilleur prix pour le Galaxy Note 20 4G :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 20 5G :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 20 Ultra 256 Go :

Comme vous pouvez le voir dans ces tableaux de meilleur prix, les Samsung Galaxy Note 20 sont disponibles chez plusieurs marchands. L’offre de lancement est la même chez tout le monde, mais il semble intéressant d’opter pour la boutique officielle Samsung pour l’achat, ce qui vous assure de recevoir le produit le Jour J. Les économies réalisées grâce aux produits offerts ne sont pas négligeables, les Buds Live coûtant par exemple 199€.

Si vous décidez d’acheter un Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, vous optez pour un des téléphones les plus haut de gamme du marché, avec le meilleur écran disponible. Le Galaxy Note 20 est aussi un excellent choix, le stylet étant bien sûr un critère important pour cet achat. Si vous préférez la photo et que le stylet est inutile pour vous, mieux vaut y repenser à deux fois, et plutôt acheter un Samsung Galaxy S20 dont le prix a baissé.