Samsung Galaxy S20 : la boutique officielle donne 3 raisons de succomber

Pour ce premier long week-end de mai, Samsung a décidé d’offrir quelques arguments très convaincants aux clients de sa boutique en ligne. Que ce soit sur les derniers Samsung Galaxy S20, les précédents Galaxy S10 / Note 10, les excellents Galaxy A51/A71 et les tablettes Tab S, le coréen a décidé de proposer une série de remises généreuses pour le 1er mai. Voici un (petit) aperçu de ce qui est mis en avant :

Mais ce n’est pas tout ! Pour découvrir les autres avantages Samsung, c’est ici :

Voir l’offre Samsung

Pourquoi choisir les nouveaux Galaxy S20 ?

Au début de l’année 2020, Samsung a officialisé ses nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. La marque coréenne a renforcé encore un peu sa domination sur le créneau du premium avec 3 modèles compatibles 5G, et des arguments très solides face à tous les autres smartphones Android du marché. Samsung est un expert en écrans, et il le prouve encore sur cette nouvelle génération avec des écrans OLED de 6,2″, 6,7″ et 6,9″ et un taux de rafraichissement de 120 Hz pour ce dernier.

Pour l’avoir comparée à l’iPhone 11 Pro Max, l’offre photo des Galaxy S20 est également au dessus, en mode classique comme en mode nuit (triple capteur pour le S20, et quadruple pour les S20+ et le S20 Ultra). Avec des batteries qui sont plus puissantes que les précédents Galaxy S10 / Note 10, le coréen Samsung apporte la touche finale à une excellente nouvelle génération.

Avec un bonus de 150€ supplémentaire à la reprise et la possibilité d’échelonnement son paiement sur 24 mois, Samsung offre un argument supplémentaire pour choisir l’un des Galaxy S20. Samsung Care+, la garantie complète sur 2 ans d’une valeur de 149€, est aussi incluse.

Pour voir les offres sur le Samsung Galaxy S20, c’est ici :

Voir les Galaxy S20

Les Galaxy S10 et Note 10 sont à la fête

Avec sa nouvelle génération de Galaxy S20, Samsung affirme encore plus sa capacité d’innovation. Cela dit, la précédente génération de smartphones 2019 (Galaxy S10 et Note 10) sont toujours de très bons compromis. Mieux encore, ce sont des appareils qui offrent aujourd’hui un rapport qualité prix encore plus compétitif. Alors que la concurrence fait rage, Samsung n’a pas hésité à faire baisser les prix de ces derniers pour offrir quelques belles pépites.

Pour ce long week-end du 1er mai, la boutique officielle du coréen offre un prix mini sur les Galaxy S10e, S10 et S10+. Sur chacun de ces modèles, c’est une remise immédiate de 160€ qui est disponible. De quoi faire chuter le prix de certains jusqu’à 25%, sans compter la prime de reprise et la possibilité de payer en 4x sans frais. Le plus simple est d’aller faire un tour sur le site officiel de Samsung pour comprendre les nombreuses remises sur ces smartphones.

Galaxy A51 et A71, les meilleurs compromis ?

Comme vous pouvez le voir dans notre guide des meilleurs smartphones Samsung, les Galaxy A51 et A71 sont de très bons choix à moins de 500€. Positionnés sur le milieu de gamme, ils se positionnent en force avec des arguments que l’on ne retrouve pas chez la concurrence pour un tel niveau de prix. Outre l’écran AMOLED qui est une spécialité chez Samsung, on retrouve des processeurs puissants ainsi qu’une offre photo de grande qualité avec un quadruple capteur photo sur chacun des modèles.

Au niveau du rapport qualité prix, le Samsung Galaxy A51 est notre préféré – et il est moins cher que son grand-frère. Dans les deux cas, le coréen offre une remise immédiate de 80€ sur chacun des modèles. La version A51 chute ainsi sous les 300€ (299€) au lieu de 379€ en temps habituel. Pour un prix autour des 300€, c’est tout simplement le meilleur deal du marché.

Voir les Galaxy A51/A71

Samsung ne s’arrête pas là, et il fait également de très belles offres sur les Galaxy Note10 ou encore ses tablettes Tab S. Il y en a pour tout le monde. Une chose est sûre : si vous vouliez acheter un produit électronique du coréen ce week-end, il y aura de quoi être séduit sur la boutique officielle de Samsung.