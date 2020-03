Comparatif : quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter ?

Leader incontesté du marché des smartphones, Samsung doit maintenir la cadence face aux assauts des concurrents. Côté haut de gamme, Apple et Huawei se montrent de plus en plus pertinents alors que les constructeurs chinois envahissent le segment milieu de gamme. Pour vous aider à comprendre la gamme du coréen, vous trouverez ci-dessous notre comparatif pour trouver le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2020.

Samsung doit maintenir le cap et conserver son image de marque innovante. Avec ses nouveaux smartphones pliants, le coréen montre l’étendue de son savoir-faire – mais nous n’en sommes qu’aux prémices de cette nouvelle ère. En attendant, choisir un smartphone dans le catalogue très complet de Samsung n’est pas une mince affaire. Pour vous aider, nous vous avons concocté un comparatif prenant en compte le budget et les besoins de chacun. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Nous précisons que nous avons testé tous les produits de ce guide à l’exception du Galaxy Z Flip que nous avons seulement pris en main.

Galaxy S20 Ultra : le mastodonte

Dévoilé début février 2020, le Galaxy S20 Ultra est le plus massif de la nouvelle gamme premium de smartphones Samsung. Au delà de ses dimensions de mastodonte, il regroupe les meilleures technologie du coréen. Son écran de 6,9 pouces, d’abord, repose sur la technologie Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme toujours, Samsung démontre sa maîtrise de l’AMOLED et propose sans doute le plus bel écran du marché à l’heure actuelle.

Sous le capot, la puce Exynos 990, accompagnée de 12 à 16 Go de RAM (une première sur le marché), assure des performances de haut vol. Le format imposant du smartphone lui permet d’intégrer une batterie généreuse de 5 000 mAh, de quoi voir venir. Comme ses prédécesseurs, le S20 Ultra est compatible avec la recharge rapide, sans fil et inversée.

Le S20 Ultra se distingue surtout par sa qualité photographique. Samsung a mis le paquet en intégrant un quadruple module composé d’un grand-angle avec capteur de 108 mégapixels. Il est accompagné d’un ultra grand-angle (capteur de 12 Mpx), d’un capteur ToF et surtout d’un téléobjectif x10 (capteur de 48 Mpx). Ce dernier autorise même un zoom numérique jusqu’à x100 ! Ce module photo permet également au Galaxy S20 Ultra de s’illustrer en vidéo puisqu’il peut filmer jusqu’en 8K à 30 im/s, du jamais vu.

Vous l’aurez compris, le S20 Ultra incarne le top du top chez Samsung. Sans grande surprise, il est vendu à prix d’or (à partir de 1 359 euros). Il est ainsi réservé à un public aux finances confortables. Dans ce comparatif de smartphones Samsung, le Galaxy S20 Ultra est le plus premium. Néanmoins, son prix fait que ça n’est pas forcément le meilleur téléphone Samsung pour tous.

Galaxy S20 et S20+ : l’excellence plus abordable

Dévoilé en même temps que le S20 Ultra, le S20 et sa version Plus ne se distinguent que par leur taille. Le plus petit des deux intègre un écran de 6,2 pouces contre 6,7 pouces pour le plus grand. Bien que plus abordables que le modèle Ultra dans notre comparatif de smartphones Samsung, ces deux appareils n’en demeurent pas moins des modèles premium.

Ils regroupent à ce titre pratiquement les mêmes technologies que la super star de Samsung. Exynos 990, écran Super AMOLED avec taux de rafraîchissement 120 Hz, nouveau module, tout y est. Ou presque. Samsung a fait quelques sacrifices pour baisser le prix de vente des S20 et S20+.

Le premier, anecdotique, est lié à la puissance de calcul. Alors que le modèle Ultra peut intégrer jusqu’à 16 Go de RAM, le S20 et le S20+ doivent se « contenter » de 12 Go de RAM. En pratique, on ne ressent pas vraiment la différence.

Plus petits, le S20 et le S20+ intègrent des batteries moins volumineuses (logique) : 4 500 mAh pour le S20+ et 4 000 mAh pour le S20. Samsung reste donc généreux de ce côté. Les deux modèles sont eux aussi compatibles avec tous les types de recharge.

Finalement, la principale différence entre le modèle Ultra et ses frères se situe au niveau du module photo. Le S20 et le S20+ disposent du même matériel, à savoir :

un grand angle : 26 mm f/1,8 ; capteur de 12 MP 1/1,76’’ (photosites 1,8 um) ; Dual Pixel PDAF ; stabilisation optique

26 mm f/1,8 ; capteur de 12 MP 1/1,76’’ (photosites 1,8 um) ; Dual Pixel PDAF ; stabilisation optique un ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP (photosites 1,4 um)

13 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP (photosites 1,4 um) un téléobjectif 3x : f/2 ; capteur de 64 MP (photosites 0,8 um) ; PDAF ; stabilisation optique

f/2 ; capteur de 64 MP (photosites 0,8 um) ; PDAF ; stabilisation optique un objectif ToF : f/1 ; capteur de 0,3 MP

Techniquement, le Samsung Galaxy S20 Ultra est meilleur que ses frères sur certains critères, mais de manière générale les S20 et S20+ restent d’excellents photophones. Ils peuvent par ailleurs filmer jusqu’en 8K à 30 im/s, comme la version Ultra.

Contrairement au S20 Ultra, ces deux modèles sont disponibles en 5G mais aussi en 4G. Leur prix d’appel est donc plus intéressant. Comptez 1 009 euros pour le S20+ en 4G avec 128 Go de stockage. Le S20, lui, est commercialisé à partir de 909 euros pour la même version. Ces tarifs restent élevés mais davantage en adéquation avec le reste du marché. Ils appartiennent encore à la gamme premium de chez Samsung, et figurent donc dans notre comparatif comme parmi les plus onéreux.

Galaxy A71 : presque comme les grands

Bousculé par les concurrents chinois sur le segment milieu de gamme, Samsung a complètement revu sa gamme Galaxy A. Après une belle année 2019, le coréen revient avec deux nouveaux modèles, dont le Galaxy A71.

Samsung semble avoir tiré des leçons du passé et livre un smartphone particulièrement séduisant, complet et conçu intelligemment. Ainsi, s’il fait quelques économies sur la puce, le coréen fournit assez de puissance à son Galaxy A71 pour une utilisation quotidienne intense.

Il utilise son savoir-faire pour intégrer un écran Super AMOLED Infinity-O (avec poinçon central) de 6,7 pouces très réussi. Il figure sans doute parmi les meilleurs de son segment – et comme un excellent compromis dans notre comparatif pour acheter un Samsung. Endurant, le Galaxy A71 est aussi compatible avec la recharge rapide.

Enfin, le A71 embarque un quadruple capteur photo, chose rare sur un modèle vendu moins de 500 euros. Et Samsung se montre encore généreux puisque le module est composé de :

un grand angle : 26 mm f/1,8 ; capteur de 64 MP 1/1,7’’ (photosites 1,8 um) ; PDAF

26 mm f/1,8 ; capteur de 64 MP 1/1,7’’ (photosites 1,8 um) ; PDAF un ultra grand-angle : 12 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP

12 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP un objectif macro : 25 mm f/2,4 ; capteur de 5 MP 1/5’’ (photosites 1,12 um) ;

25 mm f/2,4 ; capteur de 5 MP 1/5’’ (photosites 1,12 um) ; un objectif ToF : f/2,2 ; capteur de 5 MP

Finalement, seules la recharge sans fil et une certification IP manquent à l’appel. Samsung réserve logiquement ces technologies à ses modèles premium. Mais pour 479 euros, ces absences se font vite oublier. Il est donc probablement l’un des meilleurs smartphones Samsung de notre comparatif au niveau du rapport qualité prix.

Galaxy A51 : petit mais costaud

Prenez un Galaxy A71, passez-le dans une presse et vous obtiendrez un Samsung Galaxy A51. Esthétiquement, les deux modèles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Le A51 se distingue par son format plus compact et donc son écran plus petit de 6,5 pouces. Techniquement, les dalles sont identiques.

Sous le capot, Samsung opte pour une puce Exynos 9611 (Snapdragon pour le A71) mais la différence de performances ne saute pas aux yeux. Retenez que le Galaxy A51 se montre suffisamment puissant pour assumer une utilisation intensive. Seuls les joueurs ressentiront une petite frustration avec les licences les plus exigeantes.

Comme le A71, le A51 se montre endurant et peut se recharger rapidement. Il intègre lui aussi un quadruple capteur photo mais avec des objectifs un peu différents :

un grand-angle : 26 mm f/2,0 ; capteur de 48 MP 1/2’’ (photosites 0,8 um) ; PDAF

26 mm f/2,0 ; capteur de 48 MP 1/2’’ (photosites 0,8 um) ; PDAF un ultra grand-angle (123°) : 13 mm f/2,2 : capteur de 12 MP

13 mm f/2,2 : capteur de 12 MP un macro : 40 mm, f/2,4 ; capteur de 5 MP

40 mm, f/2,4 ; capteur de 5 MP un objectif chargé de la profondeur de champ : f/2,2 ; capteur de 5 MP 1/5’’ (photosites 1,12 um)

Dans l’ensemble, le A51 se montre tout aussi efficace en photo et en vidéo. Le mode macro apporte une touche d’originalité, comme sur le A71.

Finalement, le A51 se démarque du A71 avec son gabarit. Plus facile à utiliser à une main, il séduira davantage ceux qui cherchent un modèle plus compact. Proposé à partir de 379 euros (contre 479 euros pour le A71), son tarif pourrait finir de vous convaincre. C’est un excellent produit de la gamme Samsung et dans notre comparatif de meilleurs smartphones coréens.

Galaxy Note 10+ : le plus stylet

Doit-on encore présenter le Galaxy Note 10+ ? Samsung continue de miser sur un smartphone équipé d’un stylet. On déteste ou on adore. Quoi qu’il en soit, la marque coréenne a accompli un excellent travail avec le Note 10+. Son design en verre résolument haut de gamme séduit dès le premier coup d’œil. Massif, il est aussi décliné pour la première fois en version plus compacte sobrement baptisée Galaxy Note 10.

Lancé en septembre 2019, il reste un excellent choix aujourd’hui. Le Note 10+ est très bon dans tous les domaines : performances, autonomie, qualité photo, logiciel, recharge (rapide, sans fil, inversée), tout y est. Si son appareil photo est aujourd’hui dépassé par les Galaxy S20, iPhone 11 Pro et autres Pixel 4, il reste très bon.

Vendu plus de 1 000 euros à son lancement, le Galaxy Note 10+ est disponible début 2020 aux alentours de 650/750 euros. Un prix qui en fait une excellente alternative aux modèles plus récents dans ce comparatif de smartphones Samsung.

Galaxy S10e : le compact

Vous en conviendrez, le marché des smartphones ne regorge pas de modèles compacts. En 2019, Samsung lançait le Galaxy S10e et comblait ce manque avec un modèle haut de gamme de 5,8 pouces.

Ne vous fiez pas à sa taille, le Galaxy S10e a beau être petit, il n’en demeure pas moins efficace. Sa fiche technique est similaire à celles des S10 et S10+, à quelques exceptions près.

Parmi ses points forts, on soulignera ses excellentes performances, son écran Super AMOLED Infinity-O et sa qualité audio hallucinante pour un modèle si compact. On notera d’ailleurs qu’il conserve le port jack 3,5 mm, le port microSD et qu’il est compatible avec la recharge sans fil, rapide et inversée. Son appareil photo, bien qu’un peu juste de nuit, se révèle très bon dans la plupart des situations.

Son seul vrai défaut est son autonomie un peu juste, ce qui peut se comprendre au regard de sa taille. Samsung ne fait pas de miracle et dans un format aussi compact, il n’a pu intégrer qu’une batterie de 3 100 mAh.

Si à son lancement son prix était un peu trop élevé (749 euros) il figure aujourd’hui parmi les meilleures affaires chez Samsung. On le trouve assez facilement sous la barre des 500 euros ce qui en fait un produit au rapport techno-prix très intéressant dans notre comparatif de meilleurs smartphones Samsung. À condition de vouloir un modèle compact, évidemment.

Galaxy Z Flip et Galaxy Fold : et pli c’est tout

Vous aimez être à la pointe de l’innovation ? Samsung a quelque chose pour vous. L’année dernière, le coréen lançait le Galaxy Fold, son premier smartphone pliant. En 2020 il récidive avec le Galaxy Z Flip, un modèle au format bien différent.

Si le Galaxy Fold se définissait comme une tablette que l’on replie pour ranger dans sa poche, le Z Flip, lui, est un smartphone pliant au sens propre du terme. Déplié, c’est un smartphone, replié ce n’est… rien. Avec ce nouveau concept, Samsung (comme Motorola avec son Razr) relance la mode du téléphone à clapet tout en mêlant nostalgie et modernité.

Si techniquement ces deux modèles pliants sont très bons, ils n’atteignent pas le niveau d’excellence de leurs frères conçus dans un format standard. Une façon pour Samsung de ne pas faire exploser la facture déjà bien salée. Le Galaxy Fold est en effet vendu 2 020 euros alors que le Z Flip, lui, vous en coûtera 1 499 euros. Oui, l’innovation a un prix.

Voilà, vous savez maintenant tout sur les smartphones Samsung les plus intéressants à l’heure actuelle. Bien entendu, nous mettrons à jour ce guide en fonction des sorties de nouveaux modèles. Alors, quel smartphone Samsung vous tente le plus ? Lequel aimeriez-vous acheter en 2020 ? N’hésitez pas à poster vos envies dans les commentaires de notre guide comparatif.