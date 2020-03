Samsung Galaxy S20 : une mise à jour pour corriger la (sur)chauffe et le WiFi (entre autres)

Nouvelle mise à jour majeure en vue pour le Galaxy S20 !

Alors que l’on vient tout juste, sur Presse Citron, de tester les Samsung Galaxy S20/S20+, ainsi que l’impressionnant (mais au goût d’inachevé) Galaxy S20 Ultra, il se murmure aujourd’hui que la prochaine mise à jour lancée par Samsung corrige divers soucis assez frustrants.

En effet, après une première mise à jour majeure qui est venue corriger notamment la section photo des terminaux, Samsung prépare une nouvelle update, laquelle devrait mettre un terme aux soucis de connexion WiFi rencontrés par certains. Un souci de connexion auquel sont confrontés certains détenteurs de Galaxy S20, dont le terminal « perd » sans raison la liaison WiFi.

Des soucis de surchauffe, de mode Camera et de batterie

A cela s’ajoute également un correctif concernant le système de recharge sans-fil Qi. En effet, s’il est toujours agréable de pouvoir recharger son smartphone sans le moindre câble, cette technologie a parfois tendance à faire surchauffer le smartphone… parfois un peu trop visiblement. A cela s’ajoute un fix concernant l’application Camera, et sa fâcheuse tendance à se figer, là encore sans raison apparente.

Enfin, selon Max Weinbach (de XDA Developers), cette future mise à jour offrirait également quelques améliorations en termes d’utilisation de la batterie. Reste à savoir maintenant quand sera disponible cette nouvelle mise à jour (majeure) à destination des Samsung Galaxy S20.

Rappelons qu’en début de mois, peu après le lancement coréen des smartphones, The Korea Herald évoquait des ventes décevantes pour la nouvelle gamme Galaxy S20. Des ventes plombées sans doute par l’épidémie de coronavirus, mais aussi par une très franche hausse des tarifs de la part de Samsung. Rappelons qu’en France, le ticket d’entrée concernant le Samsung Galaxy S20 est fixé à 909 euros pour le modèle « standard ». L’année dernière, on pouvait mettre la main sur un Galaxy S10 pour 749 dollars, et il faut débourser au minimum 999 dollars pour s’offrir son successeur…