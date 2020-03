Samsung Galaxy S20 : des ventes contaminées… par le coronavirus ?

Le Galaxy S20 victime du coronavirus…

Il y a quelques semaines maintenant, Samsung a levé le voile sur une toute nouvelle triplette de Galaxy S20. Des smartphones qui seront disponibles dans quelques jours maintenant en France, avec un ticket d’entrée fixé à 909 euros pour le modèle « standard ». Des smartphones lancés tout récemment en Corée du Sud, la terre natale de Samsung, mais qui semblent toutefois avoir bien du mal à convaincre…

En effet, selon The Korea Herald, Samsung aurait livré « seulement » 70 800 unités pour le lancement des nouveaux Galaxy S20, contre pas moins de 140 000 Galaxy S10 l’an dernier. De son côté, le Galaxy Note 10 affichait pas moins de 220 000 unités livrées…

… ou de son tarif ?

Evidemment, certains estiment que cette baisse de forme est principalement due au coronavirus, qui affecte actuellement tous les géants de la tech en Asie. Toutefois, selon d’autres analystes, Samsung aurait vu un peu trop « grand » avec son Galaxy S20, en ce qui concerne son tarif. En effet, si l’an dernier, on pouvait mettre la main sur un Galaxy S10 pour 749 dollars, il faut débourser au minimum 999 dollars pour s’offrir un Galaxy S20.

Pour certains analystes, c’est bien le tarif excessif (en plus du coronavirus) qui pourrait être à l’origine d’un accueil mitigé concernant le Galaxy S20. Depuis quelques années, de nombreux constructeurs comme Apple ou encore Samsung, n’ont pas hésité à faire exploser le tarif de leurs smartphones, dont le prix dépasse allègrement les 1000 euros. Un cap qui semblait inatteignable il y a quelques années encore… D’autres constructeurs, pourtant réputés initialement comme « accessibles », ont également fait flamber les prix récemment, comme un certain OnePlus.

Selon d’autres observateurs, il n’y a rien d’étonnant à voir des smartphones à plus de 1000 euros en boutiques. En effet, non seulement le smartphone est l’outil du quotidien le plus important pour de nombreux utilisateurs, mais il fait également office généralement d’appareil photo principal, et remplace même l’ordinateur. Reste à savoir maintenant quel sera l’accueil réservé au Galaxy S20 en Europe. En attendant, vous pouvez retrouver notre guide d’achat complet à cette adresse.