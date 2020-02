Samsung Galaxy S20 vs Apple iPhone 11 Pro : comparatif et différences

Le Galaxy S20 vient d’arriver, et remplace le Galaxy S10 sorti il y a un an. Comme chaque début d’année, Samsung dévoile les nouveaux smartphones haut de gamme de sa gamme Galaxy S, et force est de constater que les exigences sur ce segment de marché sont de plus en plus poussées. Pour réussir à faire sa place face à Apple, le géant sud-coréen a présenté trois déclinaisons de son flagship, dont la principale – à savoir le Galaxy S20 – concurrencera directement l’iPhone 11 Pro. Mais qu’elles sont les différences entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro ?

Pour que vous puissiez vous faire un avis sur le produit, découvrez ici notre comparatif entre le nouveau Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro. Comme d’habitude, nous nous pencherons sur les caractéristiques techniques des smartphones, leur esthétique respective ainsi que leurs compétences en matière de photographie. Ce comparatif vous permettra aussi de voir la différence de prix entre le S20 et l’iPhone 11 Pro, pour mieux vous guider sur votre prochain achat.

Enfin, ce comparatif vous permettra d’en savoir plus sur le S20+ face à l’iPhone 11 Pro Max, qui se présentent tous les deux comme les versions plus grandes du modèle de base, afin d’embarquer un plus grand écran et une plus grande batterie.

Design et écran : Galaxy S20 ou iPhone 11 Pro ?

La fin de l’écran incurvé

Dans ce comparatif Galaxy S20 contre iPhone 11 Pro, nous allons tout d’abord nous pencher sur les caractéristiques relatives au design des deux smartphones, ainsi que leur écran. Samsung le sait : cette partie est décisive si la marque veut tirer l’avantage.

La gamme de Samsung Galaxy S est apparue sur le marché en 2010. Cela fait 10 ans que le smartphone existe, et il s’est petit à petit présenté comme le concurrent direct d’Apple et sa gamme d’iPhone. Pour 2020, on pourra encore profiter d’un écran entièrement borderless, qui différencie une nouvelle fois le produit sud-coréen avec celui d’Apple, qui conserve toujours son encoche plutôt imposante.

Dans sa déclinaison S20 classique, Samsung propose un smartphone avec un écran de 6,2 pouces AMOLED (16 millions de couleurs), comparé aux 5,8 pouces de l’iPhone 11 Pro Super Retina XDR OLED (16 millions de couleurs). Le Galaxy S20 propose donc un écran plus grand, mais n’en oublie pas l’aspect compact de son terminal, qui n’est que 8 mm plus long, et 3 mm plus fin. Apple tire l’avantage de la taille d’écran sur son iPhone 11 Pro Max et ses 6,7 pouces, face aux 6,5 pouces du Galaxy S20+.

Samsung a pris l’initiative d’en arrêter avec l’écran incurvé de son S10 2019, qui marquait une vraie différenciation de style avec Apple. Mais la marque n’en oublie pas le soin apporté à son écran, qui propose ainsi une résolution de 1440×3200 pixels sur son Galaxy S20, contre 1125 x 2436 pixels pour l’iPhone 11 Pro. Forcément, la densité de pixels est à l’avantage de Samsung, avec un ratio assez impressionnant de 566 ppp contre 458 ppp chez Apple. Le constat est identique sur le comparatif Galaxy S20+ et iPhone 11 Pro Max : Samsung propose un écran de 1440 x 3200 pixels contre 1242 x 2688 pour Apple.

Mais la grande nouveauté liée à l’écran du nouveau Galaxy S20 concerne la fluidité d’image. Le taux de rafraîchissement – comme il est devenu un vrai argument marketing chez les appareils haut de gamme – a été très travaillé par Samsung. La marque propose désormais des écrans au rafraîchissement de 120 Hz. Concrètement, cette avancée technologique permettra de faire tourner les jeux de façon plus fluide, et autoriser l’appareil à des animations plus lourdes et une réactivité plus importante.

Finitions et étanchéité

Sur la partie dorsale, Apple se distingue par un traitement différent de ce qui est généralement trouvé chez la concurrence du segment. L’iPhone 11 Pro possède un traitement mat qui se veut meilleur pour la prise en main. Chez Samsung, la dalle en verre est toujours de la partie. Que ce soit sur l’un ou l’autre, le module photo est implanté dans un dispositif pas très discret. L’iPhone 11 Pro et ses trois capteurs sont intégrés dans un module carré. Ceux du Galaxy S20 s’inscrivent dans un dispositif plus rectangulaire.

De ces finitions légèrement différentes, Apple et Samsung n’en ont pas oublié l’importance de l’étanchéité. Dans notre comparatif Galaxy S20 contre iPhone 11 Pro, le point de la résistance à l’eau et à la poussière signe une égalité : les deux appareils sont certifiés IP68, leur permettant d’afficher une garantie d’immersion sous 1,5 mètre d’eau de profondeur sans problème a priori.

Terminons-en sur le poids respectif des appareils. Quelle différence entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro ? L’avantage de légèreté revient à Samsung qui propose son S20 à 168 grammes, contre 188 grammes pour l’iPhone 11 d’Apple. Le S20+ est affiché à 188 grammes, et l’iPhone 11 Pro Max à 226 grammes. Certaines préfèrent l’aspect léger pour la prise en main, quand d’autres sont attirés par l’aspect qualitatif d’un smartphone par son poids plus important. Dans tous les cas, les deux smartphones profitent d’afficher des dimensions compactes favorables à une prise en main sereine.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : la puce A13 face à l’Exynos 990

Samsung lance son nouveau Galaxy S20 en intégrant un tout nouveau processeur. La nouvelle puce maison, à savoir l’Exynos 990 vient ainsi remplacer l’Exynos 9820 du Galaxy S10. Il était temps que la marque sud-coréenne mette à jour son SoC pour continuer à concurrencer Apple, qui a lancé sa puce A13 Bionic en septembre dernier.

Quelles différences de performance entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro ? Le nouveau processeur de Samsung serait XXX% plus puissant que l’ancien, de quoi venir faire face à l’iPhone 11 Pro et sa puce gravée en 7 nm. Du côté de la mémoire vive qui accompagnera la puissance du SoC, Samsung conserve son stockage RAM de 8 Go (12 Go sur le S20+). Apple propose de son côté 4 Go. Sur le papier, l’avantage revient à Samsung.

2020 oblige, la 5G est de la partie sur le Samsung Galaxy S20. Néanmoins, le modem ne propose pas de série la compatibilité avec le nouveau réseau. Il faudra payer 100 euros de plus pour pouvoir avoir un Galaxy S20 5G. De son côté, l’iPhone 11 Pro n’est pas du tout compatible.

Stockage : Samsung débute à 128 Go, Apple à 64 Go

Parlons enfin de stockage. L’iPhone 11 Pro perpétue une tradition chez Apple, à savoir proposer une version de base encore limitée à 64 Go, quand la concurrence chez Android a pris l’espace de 128 Go comme une norme pour ce segment de marché. Chez Samsung, le Galaxy S20 est ainsi proposé en version 128 Go de base. Mais contrairement à Apple, il ne propose pas d’autre choix que cette version de stockage là. Pour se mesurer aux 256 ou 512 Go de l’iPhone 11 Pro, les clients Samsung devront se tourner vers le Galaxy S20+ et ses 512 Go de stockage interne, ou encore vers le S20 Ultra qui offre le choix entre une version de 256 et une autre de 512 Go.

Autonomie : différence entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro

En 2020, Samsung et Apple ont (enfin) pris soin de travailler l’autonomie de leurs smartphones. Apple ne communique jamais sur ses données, en préférant parler directement de durée supplémentaire d’utilisation de ses smartphones. Mais depuis que le smartphone a été commercialisé, les tests ont été faits et on estime aujourd’hui la batterie de l’iPhone 11 Pro à 3 190 mAh, contre seulement 2 658 mAh sur son iPhone XS. De son côté, Samsung améliore aussi sa fiche technique. Le S10 souffrait d’une autonomie très limitée, ce que le S20 semble corriger. Il embarque ainsi un accumulateur de 4 000 mAh, contre les 3 400 du S10.

Si vous désirez vous procurer un smartphone haut de gamme avec une autonomie plus importante, les déclinaisons S20+ et 11 Pro Max sont faites pour vous. Avec leur terminal respectif plus grand, leurs batteries sont plus puissantes. Samsung tire toujours l’avantage avec 4 500 mAh, quand l’iPhone 11 Max d’Apple propose 3968 mAh.

Au niveau de la recharge, Apple se limite toujours à un chargeur de 18W. Bien évidemment, c’est déjà très bien, et il suffit de 30 minutes pour pouvoir récupérer 50 % de la batterie. De son côté, Samsung fait un peu mieux dans ses accessoires vendus avec son nouveau Galaxy S20 : un chargeur ultra rapide de 25W est livré de série. Mais alors que l’iPhone 11 Pro n’est pas compatible avec des puissances de chargement plus importantes, le Galaxy S20 peut être acheté avec un chargeur de 45W. Selon les dires de la marque, il ne faudrait que 74 minutes pour recharger entièrement le smartphone. Sur la partie de la recharge sans fil, le S20 propose toujours une technologie wireless de 9W.

Appareils photo : Galaxy S20 vs iPhone 11 Pro

Lors de sa conférence Unpacked à San Francisco, Samsung a levé le voile sur une version « Ultra » de son Galaxy S20, qui est venue introduire pour la première fois un capteur de 108 MP. Sur le S20 classique, Samsung conserve ses acquis : un triple capteurs photo avec un module principal de 12 MP. Sur ses derniers smartphones, Samsung n’a jamais cherché à faire la course au nombre de mégapixels. Seul le zoom passe de 12 à 64 MP. Chez Apple, la stratégie est la même : ses trois capteurs (grand-angle, ultra grand-angle et zoom) sont proposés à 12 MP.

Si l’aspect technique ne semble pas trop changé entre le S10 et le S20, c’est tout simplement car Samsung a choisi de mettre l’accent sur la partie logiciel pour améliorer ses photos. C’est grâce à ces nouvelles technologies alimentées à l’intelligence artificielle que les marques arrivent aujourd’hui à dépasser les limites techniques des capteurs de leurs smartphones, et Samsung a notamment cherché à améliorer la capacité de son zoom. Le flagship introduit une nouvelle technologie baptisée « Space Zoom », censé limiter la perte de qualité lors des zoom hybrides (mélange entre un zoom optique et un zoom numérique). Bien évidemment, la fonctionnalité profite surtout au S20 Ultra, qui propose un monstrueux zoom x100. Mais le Galaxy S20 n’est pas en retrait, avec un zoom hybride x3 qui est garanti sans perte de qualité au niveau de la résolution et du piqué.

Sur la face avant, le capteur selfie du nouveau S20 est toujours intégré sous la forme d’un poinçon. Le capteur est hérité de son prédécesseur, à savoir un module de 10 MP de 26 mm avec une ouverture à f/1.9. Il s’équivaut au capteur d’Apple, de 12 MP avec une focale de 23 mm pour une ouverture de f/2.2.

Enfin, sur la partie vidéo, le Galaxy S20 revient à la hauteur du niveau introduit par le Galaxy Note 10, sorti en fin d’année dernière. Le smartphone suit la technologie des nouveaux téléviseurs de la marque, à savoir qu’il pourra filmer en qualité 8K. La fonctionnalité est intéressante et montre la puissance de l’appareil, mais on notera surtout des éléments plus intéressants pour tous les jours : à savoir une stabilisation renforcée, aidée par de l’IA sensible aux mouvements pour mieux les annuler.

Enfin, une dernière fonctionnalité liée à l’intégration du processeur Exynos 990 : le Galaxy S20 pourra prendre des photos et vidéos en même temps, afin de pouvoir récupérer des moments précis et ne pas rater des instants.

Prix : Galaxy S20 ou iPhone 11 Pro ?

Venons-en à la différence de prix entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro. La première chose à noter est que le Galaxy S20 perpétue sa concurrence avec Apple : les deux appareils comparés concourent bien dans la même catégorie. Cliquez ici pour savoir où acheter le Galaxy S20 au meilleur prix.

Meilleur prix pour le Galaxy S20 :

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro :

Année d’intégration de la 5G oblige, Samsung n’a pas revu ses prix à la baisse. Le Galaxy S20 est toujours affiché à 900 euros. L’avantage que possède le smartphone par rapport à Apple est qu’il s’agit de la version la plus abordable de la gamme Galaxy S actuelle. De son côté, l’iPhone 11 Pro est au-dessus de l’iPhone 11, mais les capacités du smartphone s’équivalent à celles du Galaxy S20 classique, d’où notre comparatif entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro.

Pour 909 euros donc, le Galaxy S20 est proposé dans sa version 128 Go avec 8 Go de RAM. Pour s’offrir la version S20+, il faudra débourser 1 009 euros. De son côté, Apple propose son iPhone 11 Pro au prix de 1 159 euros, pour une version 64 Go et 4 Go de RAM. L’iPhone 11 Pro Max est disponible à 1 259 euros, soit 100 € de plus.

Meilleur prix pour le Galaxy S20+ :

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro Max :

Un autre avantage existe pour le Galaxy S20 : comme d’habitude chez Samsung, le prix des smartphones baisse au fil des mois suivant la sortie du produit. Le Galaxy S20, malgré ses équipements très premium, ne devrait pas déroger à la règle. D’ici quelque mois, le prix du smartphone pourrait tomber sous les 850, 800, voire 750 €.

Quel smartphone choisir entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro ?

Entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11 Pro, quel smartphone choisir ? Nous avons vu les différences et les points communs entre les deux flagship de Samsung et Apple, tentons maintenant d’en faire une conclusion.

Sur le marché des smartphones, le choix des dates de présentation est toujours très stratégique. Apple profite du mois de septembre pour capter les dernières technologies développées au cours de l’année, mais prend du retard lorsque les smartphones de l’année suivante sortent. Cela semble être le cas ici : Samsung a récupéré son retard qui faisait perdre son Galaxy S10 face à l’iPhone 11 Pro. Désormais, les jeux sont plus serrés.

Le Galaxy S20 est définitivement tourné vers demain, avec une compatibilité 5G et des caméras capables de filmer en 8K. Mais pour un usage du quotidien, c’est surtout pour sa batterie de grande capacité, son écran des plus réactif et sa capacité de processeur que l’on aimera le nouveau Galaxy S20. De son côté, l’iPhone 11 Pro jouit toujours d’un très bon dispositif à trois capteurs photo, et n’est pas forcément en retrait avec sa batterie améliorée. Mais son prix restera toujours une barrière, et Samsung compte bien en profiter. De plus, il faudra attendre encore quelques mois avant de voir arriver une connectivité 5G sur ses appareils de la marque à la pomme.

Une dernière appréciation concernera le système d’exploitation. Forcément, sur le marché du haut de gamme, Apple profite des habitudes de ses clients envers iOS. Certains préféreront donc l’écosystème d’Apple et continueront à se tourner vers l’iPhone 11 Pro. Mais dans le paysage Android, Samsung tape très fort, et le nouveau Galaxy S20 2020 fait désormais partie des références du segment en matière technologique.

Et vous, êtes-vous plutôt Galaxy S20 ou iPhone 11 Pro ?