Samsung Galaxy S9 : on connait la date de l’annonce officielle

Samsung dévoilera son nouveau Galaxy S9 lors du Mobile World Congress 2018, avec une « caméra réinventée ».

Samsung annoncera officiellement l’arrivée du très attendu smartphone Galaxy S9 le 25 février, lors d’un événement spécial au Mobile World Congress à Barcelone.

Les informations contenues sur l’invitation sont assez peu prolifiques mais on comprend que l’accent sera (une fois de plus ?) mis sur la qualité des fonctions photo et vidéo. Le slogan indique en effet que la caméra est « réinventée ».

Un appareil-photo « réinventé » pour le Samsung Galaxy S9

Selon une fuite en provenance de Reddit, il s’agit très probablement d’une référence à la caméra à ouverture variable Samsung Samsung est déjà livré sur le W2018 flip phone. Tout comme un vrai appareil photo, il dispose d’un jeu de petites lames qui s’ouvrent et se ferment en fonction des niveaux de luminosité changeants. Dans un éclairage idéal, le W2018 utilise une ouverture f/2.4, mais il peut basculer sur f/1.5 s’il a besoin d’attirer plus de lumière.

En dehors de l’appareil photo sophistiqué, la Galaxy S9 devrait ressembler beaucoup au Galaxy S8.

Autre nouveauté, les haut-parleurs stéréo. L’écouteur fera probablement office de deuxième haut-parleur, avec l’écouteur habituel. On peut également s’attendre à une amélioration des performances du processeur et de l’autonomie de la batterie, comme lors de chaque évolution.

Rendez-vous donc le 25 février à Barcelone, où nous serons présents pour couvrir le Mobile World Congress.