Samsung : la caméra frontale dissimulée sous l’écran pourrait débarquer sur le Galaxy S21 ou S30

Depuis que les fabricants de smartphones ont adopté le design sans bordures, ceux-ci doivent trouver des solutions pour placer la caméra frontale qui se trouve normalement sur la bordure supérieure. La solution classique est l’encoche, qui a été popularisée par l’iPhone X. Certaines marques utilisent également des mécanismes en tiroir qui ne font apparaître la caméra frontale que lorsque celle-ci doit être utilisée. Et sur certains modèles, on a un trou percé sur l’écran pour cette caméra frontale.

Mais la prochaine tendance pourrait être la caméra invisible, cachée sous l’écran. En substance, avec ce type de design, la caméra se trouve sous l’écran et la partie qui couvre celle-ci peut devenir transparente lorsqu’on veut utiliser le capteur.

Nous savons que les deux constructeurs chinois Oppo et Xiaomi étudient actuellement cette possibilité. Et d’après les rumeurs, Samsung s’intéresserait également à cette technologie.

Et si pour le moment, le géant coréen n’a pas encore évoqué ces travaux, de nouvelles rumeurs suggèrent que Samsung pourrait commencer à utiliser une technologie de caméra invisible et cachée sous l’écran à partir de l’année prochaine, avec le successeur du Galaxy S20.

C’est ce qu’indique un tweet de Ice Universe, une source de « fuite » qui est régulièrement citée par les médias. « Samsung envisage d’utiliser la technologie de caméra sous écran sur le Galaxy S21 en premier et évalue la faisabilité de la technologie », lit-on dans la publication, qui est relayée par nos confrères de PhoneArena.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020