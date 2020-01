Où sont les smartphones avec caméra frontale cachée sous l’écran ?

Lorsque les marques de smartphones ont commencé à adopter le design sans bordures, la plupart de celles-ci ont dû mettre une encoche sur l’écran afin d’y placer la caméra frontale. Mais certaines ont également exploré d’autres design, comme l’élément coulissant du Mi Mix 3, la caméra pop-up du OnePlus 7 Pro ou encore l’élément coulissant et rotatif du Samsung Galaxy A80.

Cette année, de nombreuses marques semblent également adopter la bulle, un petit trou percé sur l’écran pour y loger la caméra frontale, qui a été popularisée par Samsung avec ses Galaxy S et Galaxy Note en 2019.

Une autre solution afin de proposer des smartphones borderless et sans encoche (ni trou pour la caméra frontale) consisterait à cacher la caméra frontale sous l’écran.

L’idée, en substance, est que lorsqu’on veut prendre un selfie, la partie de l’écran qui cache la caméra frontale devienne transparente.

Si pour le moment, aucun modèle commercialisé n’a adopté cette technologie, OPPO et Xiaomi ont déjà évoqué leurs travaux pour rendre ce type de design possible.

Et visiblement, il est possible qu’on doive encore attendre longtemps avant que Xiaomi ne commercialise un modèle qui embarque cette technologie.

Comme le rapporte le site Android Authority, Lu Weibing, general manager de la marque Redmi chez Xiaomi, a récemment évoqué les obstacles techniques auxquelles l’entreprise doit encore faire face, sur le réseau social chinois Weibo.

« Le PPI actuel de l’écran est d’environ 400, et (lorsque) le PPI (le nombre de pixels par pouce, ndlr) est à ce niveau, la transmittance lumineuse dans l’appareil photo est très faible, ce qui affecte sérieusement l’effet photo », lirait-on dans cette publication.

Et visiblement, Xiaomi exclut l’idée de simplement réduire le PPI sur une partie de l’écran, car cela provoquerait des phénomènes comme des taches de couleur. « Par conséquent, avec les capacités techniques actuelles, il est impossible de trouver une solution efficace qui prend en compte à la fois les effets d’affichage et les effets de caméra », aurait indiqué le responsable.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que Xiaomi sorte un smartphone avec une caméra frontale cachée sous l’écran, avant d’avoir résout ce problème.

Mais bien entendu, il est possible que d’autres marques puissent devancer le constructeur chinois.

D’ailleurs, une récente rumeur suggère que Nokia chercherait aussi à développer un moyen de cacher la caméra frontale sous l’écran et qu’il serait possible que le prochain smartphone haut de gamme de la marque finlandaise, le Nokia 9.2 Pureview, soit le premier modèle qui utilise cette technologie.

On notera aussi qu’OPPO a déjà montré un prototype utilisant une caméra cachée sous l’écran. Mais pour le moment, pas de commercialisation.

The algorithms behind our USC technology showcased at #MWC19 include haze removal, HDR and white balance resulting in a bezel-less phone, yet with a selfie camera that rivals current smartphones in the market today. #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/yTpWgIMLmA

— OPPO (@oppo) June 26, 2019