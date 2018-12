Samsung lancera un smartphone 5G en 2019

Samsung, le numéro un du marché des smartphones, vient d’annoncer que l’année prochaine, il lancera un smartphone 5G avec l’opérateur Verizon. Un lancement qui aura lieu au premier semestre 2019.

Avant ce lancement, les deux entreprises feront également une démonstration cette semaine lors de l’événement Qualcomm Snapdragon Technology Summit à Maui. L’appareil utilisé sera une « preuve de concept » propulsée par un SoC Qualcomm Snapdragon ainsi que par le modem Snapdragon X50 5G NR.

Si l’arrivée de la 5G est si attendue, c’est parce que cette nouvelle technologie devrait permettre des transferts de données mobiles ultrarapides.

« Le service de mobilité 5G fournira une bande passante considérable, de plus grandes possibilités de connectivité et une fiabilité accrue du réseau. Une fois pleinement mis en œuvre, il offrira une capacité et une vitesse de téléchargement beaucoup plus rapides que le réseau 4G LTE actuel », lit-on dans un communiqué de Samsung et Verizon.

Pour vous donner une idée de cette vitesse, le site Business Insider écrivait il y a quelques mois que lors d’une démonstration de Samsung avec un routeur 5G, il a été possible de faire un téléchargement à 4 gigabits par secondes, ce qui permettrait de télécharger un fichier de 50 Go en deux minutes.

D’autre part, le déploiement de la 5G devrait se faire très vite. D’après des prédictions de Ericsson, la 5G deviendra un produit grand public dès 2020. Et elle couvrira 40 % de la population mondiale dès 2024.

Apple : pas de 5G avant 2020 ?

Samsung annonce la sortie en 2019 de son smartphone 5G alors que de son côté, Apple n’utiliserait cette technologie sur l’iPhone qu’en 2020.

C’est du moins ce qu’indique des sources de Bloomberg que nous avons récemment relayées dans un article.

Comme d’habitude, Apple serait prudent, et n’adopterait donc pas la 5G immédiatement.

De plus, comme la firme de Cupertino est actuellement en conflit avec Qualcomm, elle opterait pour un autre partenaire : Intel.