Apple ne devrait pas équiper ses iPhone de la 5G avant…2020

Les projets d’Apple au sujet de la 5G semblent se confirmer, si bien qu’un nouveau rapport de Bloomberg atteste du fait que la marque à la pomme ne se tournera pas vers cette technologie avant 2020. Pourtant, les smartphones de ses concurrents devraient être dotés de la 5G dès l’an prochain.

Apple semble vouloir être prudent avec la 5G

Si l’on en croit les sources proches du dossier cité par l’agence Bloomberg, Apple fait donc le choix de l’attente, une décision qui peut sembler étrange de prime abord, car cela laisse le champ libre à ses concurrents. En effet, au moins quatre marques prévoient de lancer un nouveau smartphone équipé de la 5G dès 2019. Xiaomi a officiellement annoncé le support de la technologie, là où Huawei, OnePlus et Samsung devraient faire de même l’an prochain. D’ailleurs, le smartphone pliable de Huawei devrait être équipé de la 5G, bien que l’on ne sache pas encore si elle fera son arrivée dès le premier modèle et s’il faudra attendre une seconde édition.

Néanmoins, Apple semble avoir pour habitude d’attendre que les générations de technologie mobile se stabilisent avant de se tourner vers le déploiement. En effet, l’entreprise américaine avait fait de même lors du lancement de la 3G et la 4G, allant jusqu’à attendre près d’un an avant d’intégrer ces dernières à ses iPhone. Si l’on suit cette logique, c’est donc lors de la keynote de septembre 2020 que Tim Cook devrait dévoiler de nouveaux smartphones équipés de la 5G. Apple y voit également là un moyen d’attendre que le marché soit mature afin que la technologie soit adoptée plus facilement et en douceur, plutôt que d’avoir à subir quelques potentiels bugs liés au lancement de la dernière génération de technologie mobile.

Les sources de Bloomberg ont également indiqué qu’Apple devrait collaborer avec Intel plutôt qu’avec Qualcomm, puisque le groupe est actuellement en train de régler un litige avec le fabricant de puces. Les deux firmes américaines ont rendez-vous au tribunal en avril 2019.

