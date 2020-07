Samsung ne participera pas à l’IFA 2020, mais officialise les dates d’un événement virtuel

Du 4 septembre au 9 septembre prochain, l’IFA 2020 aura bien lieu, toutefois un participant de taille vient de décommander. Il s’agit du géant coréen Samsung qui a annoncé son absence du salon. Par ailleurs, Samsung a confié à TechCrunch qu’un événement virtuel organisé par la marque aura bien lieu entre le 3 et le 5 septembre. Pas très fair-play de la part de Samsung ? Un porte-parole de l’enseigne a déclaré :

« Nous avons pris la décision passionnante de partager nos dernières nouvelles et annonces lors de notre propre événement numérique début septembre. Bien que Samsung ne participe pas à l’IFA 2020, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec l’IFA à l’avenir ». Malgré cette déclaration, nous n’en savons que très peu concernant le contenu de la conférence virtuelle. L’événement sera-t-il concentré sur l’annonce de nouveaux smartphones ? Impossible pour le moment de répondre clairement à cette question.

Samsung choisit la sécurité avant tout.

Cette décision n’a pas été prise pour montrer son désarroi avec l’IFA, mais bien par mesure de sécurité. En effet, la pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée et Samsung préfère jouer la carte de la sécurité en annulant dès à présent sa présence au salon. Cela dit, les organisateurs de l’IFA tiennent à rassurer les visiteurs en mettant en place des restrictions afin d’assurer leur sécurité : l’événement de cette année se déroulera sur invitation uniquement et aura une participation limitée à 1 000 personnes par jour.

Hier, nous avons appris que Samsung pourrait lancer dès l’année prochaine un smartphone 5G très abordable. Il devrait s’agit du Galaxy A42, le successeur du A41 qui pour le moment n’est disponible qu’en 4G. De ce fait, Samsung serait l’un des premiers constructeurs à rendre la 5G accessible non seulement aux smartphones premium. Pour information, le A41 est disponible pour moins de 300 euros chez la plupart des revendeurs ce qui en fait un smartphone très abordable et le A42 ne devrait pas être bien plus cher.