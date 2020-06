Samsung : un smartphone 5G abordable dès 2021 ?

Lorsque les premiers smartphones 5G sont arrivés en 2019, il ne s’agissait que de modèles haut de gamme. Puis, petit à petit, cette technologie est arrivée sur des appareils un peu plus abordables, comme la version 5G du Galaxy A51 de Samsung. Et normalement, cette tendance devrait se poursuivre.

Dans un article publié cette semaine, Sammobile indique que l’année prochaine, Samsung devrait lancer un modèle 5G encore plus abordable. Plus précisément, le constructeur aurait l’intention de proposer une version 5G du Galaxy A42, qui sera le successeur du Galaxy A41 (disponible seulement en 4G).

La 5G devient accessible sur des modèles plus abordables

Si la 5G n’est plus réservée aux smartphones premium, c’est aussi grâce aux fabricants de puces qui rendent cette technologie disponible sur les composants conçus pour les appareils milieu de gamme. En juin, par exemple, Qualcomm a lancé la puce Snapdragon 690, qui permettra aux marques de vendre des appareils 5G qui ne coutent pas cher. « Cette nouvelle plate-forme est conçue pour rendre les expériences utilisateur 5G encore plus largement disponibles dans le monde. Le Snapdragon 690 prend également en charge l’intelligence artificielle sur l’appareil et les expériences de divertissement dynamiques. HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL et Wingtech font partie des OEM / ODM qui devraient annoncer les smartphones équipés du Snapdragon 690 », avait annoncé l’entreprise. Plus tôt, au mois de mai, Qualcomm avait aussi présenté le Snapdragon 768 G, un SoC qui prend en charge la 5G et qui va équiper des modèles dont les rapports qualité/prix seront certainement très intéressants. En novembre, Qualcomm estimait que le déploiement de la 5G sur les smartphones se ferait plus vite que celui de la 4G quand celle-ci est arrivée (cependant, la pandémie va probablement avoir un impact sur ce déploiement).

De son côté, la société Mediatek propose déjà la puce Dimensity 820, qui prend également en charge la 5G. Cette puce est déjà utilisée par l’un des smartphones abordables de la marque Redmi.