Samsung pense déjà à la 6G et imagine un débit dix fois plus élevé

Alors que la 5G n’en est qu’à ses débuts, Samsung anticipe déjà la 6G. Le géant coréen vient en effet de publier un livre blanc sur la prochaine génération des standards pour la téléphonie mobile. « […] il n’est jamais trop tôt pour commencer à se préparer à la 6G, car il faut généralement environ 10 ans entre le début de la recherche et la commercialisation d’une nouvelle génération de technologies de communication », a expliqué Sunghyun Choi, responsable du Centre de recherche avancée sur les communications de Samsung. « Nous avons déjà lancé la recherche et le développement des technologies 6G en nous appuyant sur l’expérience et les capacités que nous avons accumulées en travaillant sur plusieurs générations de technologies de communication, y compris la 5G. À l’avenir, nous nous engageons à diriger la normalisation de la 6G en collaboration avec diverses parties prenantes dans les domaines de l’industrie, du monde universitaire et du gouvernement. »

Samsung pense que la 6G fera ses débuts en 2028, et que la commercialisation de masse de cette technologie se fera à partir de 2030. Le document publié par Samsung évoque notamment les exigences en termes de performances que la prochaine génération devrait avoir, selon sa vision. Par exemple, Samsung pense que la 6G devra avoir un débit de données de pointe de 1 000 Gb/s, et une latence de 100 microsecondes. Ce débit de pointe serait 50 fois plus élevé que celui de la 5G, et la latence serait réduite d’un dixième. Quant au débit de données expérimenté par l’utilisateur, celui-ci serait de 1 Gb/s, contre 0,1 Gb/s pour la 5G.

Dans son livre blanc, Samsung imagine également les nouveaux usages que l’on pourrait avoir. Par exemple, il serait possible d’avoir une réalité augmentée plus immersive, mais également de profiter d’un streaming en réalité virtuelle à 16K, si on atteint une vitesse de téléchargement à 0,9 Gb/s. Et pour Samsung, il est également possible que la 6G démocratise les hologrammes.

En attendant, la 5G doit encore se déployer

Mais pour le moment, la plupart des constructeurs sont encore occupés à déployer leurs smartphones 5G. Au fur et à mesure que cette nouvelle technologie devient disponible sur plus de réseaux, les smartphones 5G sont également plus nombreux. Et si au début, la 5G n’était disponible que sur les modèles premium et hors de prix, maintenant, il y a aussi des smartphones 5G milieu de gamme.

D’ailleurs, récemment, Qualcomm a lancé une nouvelle puce, le Snapdragon 690, qui permettra aux marques de proposer des appareils 5G très abordables.