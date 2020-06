Qualcomm lance la puce Snapdragon 690 pour permettre aux smartphones (très) abordables d’avoir la 5G

L’année 2019 a été marquée par les débuts de la 5G. Mais comme la technologie était nouvelle, celle-ci n’est d’abord arrivée que sur les smartphones haut de gamme, donc les plus chers. Mais petit à petit, des modèles équipés de modèles 5G qui sont plus abordables arrivent sur le marché. Cette année, par exemple, en plus des smartphones 5G qui utilisent la puce Snapdragon 865 comme le Mi 10 Pro, le OnePlus 8 Pro ou l’Oppo Find X2 Pro, vous pouvez également choisir le Mi 10 Lite 5G, une version abordable du Mi 10 qui utilise le processeur Snapdragon 765G et qui ne coûte que 349 euros.

Et bientôt, il y aura des smartphones 5G encore plus abordables grâce à la puce Snapdragon 690 que Qualcomm vient de présenter. « Cette nouvelle plate-forme est conçue pour rendre les expériences utilisateur 5G encore plus largement disponibles dans le monde. Le Snapdragon 690 prend également en charge l’intelligence artificielle sur l’appareil et les expériences de divertissement dynamiques. HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL et Wingtech font partie des OEM / ODM qui devraient annoncer les smartphones équipés du Snapdragon 690 », lit-on dans un communiqué de l’entreprise.

La 5G sur des modèles plus abordables

Les processeurs de la série 600 de Qualcomm ont été conçus pour les modèles abordables, et grâce à la nouvelle puce annoncée par ce fournisseur, cette catégorie d’appareils pourra profiter de la 5G. « Stimuler l’expansion de la 5G dans la série Snapdragon 6 a le potentiel de rendre la 5G accessible à plus de 2 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde », affirme Cristiano Amon, président de Qualcomm.

« Vous pouvez vous attendre à des expériences dignes de la 5G grâce à notre innovation PureDisplay et ZEISS Imaging, maintenant à un prix encore plus abordable. Nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur ce produit passionnant », se réjouit quant à lui Juho Sarvikas, chief product officer de HMD Global, la société qui produit les smartphones Nokia.

Et en plus de cette amélioration en matière de connectivité, le Snapdragon 690 prend également en charge l’enregistrement en 4K HDR, des meilleures caméras, ainsi que les écrans à taux de 120 Hz. Pour rappel, le standard de l’industrie des smartphones est actuellement le taux de rafraichissement de 60 Hz. Néanmoins, un taux plus élevé permet d’avoir des animations plus fluides. Sinon, Qualcomm indique aussi que le CPU du Snapdragon 690 permet d’avoir un gain de 20 % des performances par rapport à son prédécesseur.