Samsung prépare des batteries qui promettent un chargement en 12 minutes

Selon une nouvelle fuite partagée par SamMobile, les batteries au graphène de Samsung seraient prêtes, si bien qu’elles pourraient être intégrées aux smartphones de la marque dès l’an prochain. Comme l’explique le média, de nombreuses rumeurs circulent actuellement sur Weibo, réseau social chinois équivalent de Twitter. De la même façon, Samsung News a partagé un tweet dans lequel il est indiqué que « Samsung a terminé le développement de ses batteries au graphène ».

Samsung has completed the developing of it’s Graphene Batteries👌🏼 pic.twitter.com/pKlX3eNiDY

— SamsungMobile.News | Max (@Samsung_News_) 22 octobre 2018