Samsung présente les Galaxy Buds Live, ses nouveaux concurrents des AirPods

Samsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra lors d’un événement Unpacked diffusé en ligne. Mais en plus de ces smartphones, le constructeur a également levé le voile sur ses nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds Live. Comme cela avait déjà été évoqué par les rumeurs, ces accessoires surprennent par leur forme de haricots. Le constructeur évoque néanmoins un confort inédit, grâce à ce design.

En France, ces nouveaux écouteurs coûtent 199 euros et se positionnent ainsi comme des concurrents des AirPods Pro d’Apple. D’ailleurs, Samsung met en avant la qualité du son offert par ses accessoires.

« Les Galaxy Buds Live ont été conçus pour donner vie à votre son. Combinant l’expertise sonore d’AKG avec l’héritage d’innovation matérielle de Samsung, les Galaxy Buds Live offrent une expérience audio vraiment immersive. Avec un haut-parleur de 12 mm et un conduit de basse, le son est profond et riche, vous permettant de profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu », indique le constructeur.

Chaque écouteur est également équipé de trois microphones, pour que la voix de l’utilisateur soit bien captée durant les appels, peu importe les conditions. Les Galaxy Buds Live incluent également une fonctionnalité de réduction des bruits, ce qui vous permettra de profiter de votre musique même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant.

Les concurrents des AirPods Pro

En ce qui concerne l’autonomie, les écouteurs sans fil de Samsung permettent d’avoir une autonomie totale de 21 heures : 6 heures grâce aux batteries des écouteurs, et 15 heures grâce à la batterie du boitier. En d’autres termes, sur ce plan, les Galaxy Buds Live n’ont rien à envier à la concurrence.

Samsung recommande particulièrement ces écouteurs pour ceux qui achèteront le Galaxy Note 20 ou le Galaxy Note 20 Ultra puisque sur ces appareils, il sera possible d’utiliser les écouteurs comme des microphones sans fil pour les enregistrements vidéo, et activer un Game Mode qui réduit la latence audio sur les jeux mobiles.

Les écouteurs sans fil sont devenus un must-have pour les fabricants de smartphones. Comme Samsung, OnePlus, Google, ou encore Oppo, proposent déjà ce type d’accessoire. Et chez Apple, les AirPods font partie des produits qui se vendent le mieux.

Galaxy Watch 3 : les nouvelles montres de Samsung arrivent aussi

Samsung a aussi présenté ses nouvelles montres Galaxy Watch 3. Et bien évidement, par rapport aux modèles précédents, ces accessoires incluent d’importantes améliorations. Par rapport à la Galaxy Watch, ce nouveau modèle est 14 % plus fin, 8 % plus petit et 15 % plus léger, mais il a un écran plus grand.

La montre inclut un capteur SpO2 qui permet de mesurer la saturation d’oxygène, ce qui permettra d’obtenir de nouvelles mesures pour suivre les activités physiques ainsi que le bien-être de l’utilisateur. Samsung prévoit aussi de lancer une nouvelle application appelée Samsung Health Monitor qui proposera un suivi de la pression artérielle et une lecture d’électrocardiogramme.

De plus, comme la dernière montre d’Apple, celle de Samsung propose une fonctionnalité de détection des chutes, qui pourra alerter les contacts d’urgence (s’il n’y a aucune réponse à une notification SOS pour dire que tout va bien) lorsqu’une chute de l’utilisateur est détectée.

Et en plus de la version standard, Samsung proposera aussi une version LTE qui sera en mesure de se connecter aux réseaux mobiles.