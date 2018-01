Samsung présentera le Galaxy S9 le mois prochain au MWC

C’est officiel. La présentation du Samsung Galaxy S9 se fera au Mobile World Congress 2018.

Le nouveau haut de gamme de Samsung fait partie des smartphones les plus attendus cette année. Et désormais, on sait quand le géant sud-coréen lèvera le voile sur celui-ci.

En effet, selon un article de zdnet.com, durant une conférence de presse au CES de Las Vegas, le patron de la division mobile de Samsung, DJ Koh, a confirmé que le Galaxy S9 sera présenté au Mobile World Congress, au mois de février. La date de commercialisation sera également annoncée durant cet événement.

Pourquoi cette info est-elle importante ?

L’année dernière, Samsung a présenté le Galaxy S8 un peu plus tard que d’habitude, probablement pour s’assurer que son nouveau smartphone ne sera pas affecté par le même défaut que le Galaxy Note 7 (dont les batteries pouvaient exploser).

Ainsi, alors que traditionnellement, les Galaxy S sont présentés au Mobile World Congress à Barcelone chaque année, le S8 a été présenté lors d’un événement spécial à New York au mois de mars. Et la commercialisation n’a débuté qu’au mois de d’avril.

Pour le moment, nous ne savons pas beaucoup de choses sur le Galaxy S9 (il semblerait que Samsung ait appris à mieux garder ses secrets). Mais quelques fuites suggèrent qu’en matière de design, le Galaxy S9 ne sera pas trop différent du modèle précédent.

En revanche, Samsung a déjà présenté sa nouvelle puce Exynos 9 Series 9810, qui équipera probablement certaines variantes du Galaxy S9. Avec cette puce, le S9 revendiquera bien entendu des performances supérieures à celles du modèle précédent. Mais des caractéristiques de cette puce suggèrent aussi que Samsung va s’inspirer de certaines fonctionnalités de l’iPhone X d’Apple, à savoir le Face ID pour l’identification et les Animoji. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour en avoir la confirmation.