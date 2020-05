Samsung produirait 80 % des écrans OLED des iPhone 12

Si Apple et Samsung sont concurrents sur le marché des smartphones, les deux entreprises sont également partenaires. En effet, le géant coréen fait partie des fournisseurs d’Apple pour certains composants électroniques. Et alors que les fans de la firme de Cupertino attendent avec impatience la sortie des successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, de nouvelles rumeurs indiquent que Samsung assurerait la production de 80 % des écrans OLED de ces nouveaux appareils.

Précisément, des médias avaient évoqué la possibilité qu’Apple se tourne vers un autre partenaire pour la production de la majorité de ses écrans OLED. Mais, citant Dititimes, le site d’information Sammobile indique que finalement, Samsung Display assurerait 80 % de la production. Les 20 % restants des commandes d’Apple reviendraient au chinois BOE et au sud-coréen LG Display.

Des informations contradictoires

Bien entendu, ces informations sont à considérer avec prudence puisqu’elles ne proviennent pas d’une source officielle. D’ailleurs, un article publié par le site 9to5Google n’indique pas exactement la même chose. D’après celui-ci, qui cite des informations de The Elec, Samsung Display produirait 55 millions d’écrans OLED pour les iPhone 12, tandis que LG en produirait 20 millions, et le total des commandes d’Apple pourrait avoisiner les 75 millions.

Pour le moment, on ne connait pas quelles seront les caractéristiques des écrans des prochains iPhone d’Apple. Mais il est probable que toutes les versions de l’iPhone 12 utiliseront la technologie OLED (pour rappel, l’iPhone 11 a un écran LCD tandis que l’iPhone 11 Pro a un écran OLED).

Sammobile indique également que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Max pourraient avoir des écrans de 5,4 pouces et de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, qui est actuellement le standard de l’industrie des smartphones. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max auraient, de leur côté, des écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces, avec un taux de rafraichissement plus élevé, de 120 Hz. Pour rappel, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus les animations sur l’écran sont fluides. Et il serait logique qu’Apple propose des smartphones avec un taux de 120 Hz, puisque des smartphones premium sous Android bénéficient déjà de cette caractéristique.