Samsung profite de la cérémonie des Oscars pour dévoiler son nouveau smartphone pliable

Cela fait plusieurs semaines que nous relayons des informations non officielles sur le prochain smartphone à écran pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip. Et aujourd’hui, nous avons droit à la première vidéo officielle de l’appareil.

Normalement, Samsung présentera cet appareil le 11 février, lors de son traditionnel événement Unpacked, durant lequel le constructeur lèvera aussi le voile sur ses nouveaux smartphones Galaxy S.

Et en attendant cette conférence, le géant coréen a décidé de faire un petit teasing durant la cérémonie des Oscars, diffusée le dimanche 9 février.

Comme le rapporte le site Android Authority, cette publicité d’une trentaine de secondes a été diffusée par la chaîne ABC, lors de la cérémonie.

La publicité ne mentionne pas le Galaxy Z Flip, cependant, les rendus affichés dans la vidéo correspondent parfaitement à la description qui a été faite de l’appareil par les différentes sources non officielles.

Comme évoqué précédemment, le Galaxy Z Flip ne sera pas un mélange de smartphones et de tablettes comme le Galaxy Fold présenté il y a un an, mais plutôt un mélange de design futuriste et de culture rétro qui remet les téléphones à clapet à l’ancienne au goût du jour.

La vidéo n’évoque pas la fiche technique, mais met en avant les avantages de ce design inspiré des anciens téléphones à clapet (comme la possibilité de former un angle de 90° pour que l’on puisse regarder un film ou faire des appels vidéo sans utiliser de dock).

La publicité montre aussi le petit écran secondaire qui permettra de voir des informations lorsque le mobile est formé, ainsi que le design de l’écran qui a une bulle percée pour la caméra frontale.

Un smartphone plus abordable que le Galaxy Fold ?

Pour rappel, d’après les rumeurs, Samsung proposerait le Galaxy Z Flip à un prix moins élevé que celui du Galaxy Fold, qui coûte deux fois plus qu’un smartphone premium classique.

Cependant, pour pouvoir proposer son nouveau smartphone à un prix plus abordable, Samsung aurait fait des concessions au niveau de la fiche technique.

Par exemple, l’appareil n’aurait pas la dernière puce haut de gamme, le Snapdragon 865, mais plutôt le Snapdragon 855 de l’année dernière.

Il ne faudrait pas, non plus, s’attendre, à des caméras aussi avancées que celles du Samsung Galaxy S20 Ultra, l’un des appareils premium que Samsung devrait présenter le 11 février.

Mais plus tard, Samsung pourrait dévoiler un troisième smartphone pliable. Et d’après les rumeurs, il s’agirait du véritable successeur du Galaxy Fold (avec un écran pliable XXL et la meilleure fiche technique possible).

Samsung compterait vendre 2,5 millions d’unités

Le Galaxy Z Flip pourrait-il mieux se vendre que le premier smartphone pliable de Samsung ?

En partie à cause de son lancement raté, mais aussi à cause de son prix excessif, le Galaxy Fold ne s’est pas très bien vendu en 2019. Au mois de décembre, l’appareil n’avait pas franchi la barre du million d’unités vendues.

Mais avec son deuxième smartphone pliable, Samsung compte visiblement faire mieux. D’après Korea Herald, qui est relayé par Sammobile, Samsung prévoirait en effet de vendre 2,5 millions de Galaxy Z Flip en 2020.