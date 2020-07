Samsung Unpacked 2020 : le Galaxy Z Fold 2 ne devrait pas être présenté

Le 5 août prochain se tiendra l’édition 2020 de la conférence Samsung Unpacked. Cette année, le géant a pris toutes les précautions nécessaires et choisi d’organiser cet événement entièrement en ligne sans aucun public. Malgré ces conditions, le lot d’annonce devrait tout de même être au rendez-vous, puisque nous attendons avec hâte la gamme Galaxy Note 20, les les Galaxy Tab S7 et S7+, le Galaxy Z Fold 2, ainsi qu’une variante 5G du Galaxy Z Flip, mais également les Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3.

Pourtant, Max Weinbach, qui représente le média XDA Developers, a tweeté une information intéressante selon laquelle Galaxy Z Fold 2 pourrait avoir du retard. Selon lui, il n’y a aucune chance qu’il soit présenté lors de l’événement de ce 5 août 2020. Dans son thread, il explique que le côté logiciel de l’appareil ne serait pas opérationnel pour un lancement en septembre.

This is absolutely no surprise. The software isn’t even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It’s likely been delayed a bunch and that’s why.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020