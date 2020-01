Samsung va bientôt lancer sa propre version de « AirDrop »

Un service type « AirDrop » également chez Samsung ?

Il y a quelques jours, on évoquait sur Presse-Citron l’arrivée prochaine du nouveau service Nearby Share de Google, qui devrait être l’équivalent pour Android de AirDrop pour iOS. Un service de partage de fichiers très prisé, qui pourrait également être proposé du côté de chez Samsung. En effet, le géant coréen testerait actuellement une version maison de « AirDrop ».

Evidemment, le service « made in Samsung » disposera d’une appellation spécifique, à savoir « Quick Share ». Ce dernier a été aperçu dans la toute dernière version de l’APK, et permet d’ores et déjà de voir les autres smartphones Galaxy à proximité. A l’heure actuelle, la fonction de transfert n’est pas disponible, et selon XDA Developers, cette dernière sera lancée avec le prochain Galaxy S20.

Selon toute vraisemblance, à l’instar d’AirDrop, Quick Share disposera d’une interface extrêmement simple, et l’utilisateur pourra notamment décider s’il souhaite partager ses fichiers avec tout le monde ou bien avec certains contacts uniquement. Selon toute vraisemblance, Quick Share offrira également une fonction de stockage dans le Cloud, avec une limite de transfert fixée à 1 Go par fichier, et à 2 Go pour 24 heures.

Si Quick Share sera vraisemblablement officialisé en février prochain avec le Galaxy S20, la fonction ne devrait pas être exclusive au dernier smartphone de la firme coréenne. En effet, Quick Share pourrait être inclus dans la nouvelle mise à jour One UI 2.1, et serait ainsi compatible avec tous les smartphones éligibles à cette nouvelle update. Rappelons que le nouveau Galaxy S20 sera annoncé dans quelques jours, à l’occasion d’un nouveau rendez-vous Unpacked. Samsung devrait également exhiber son tout nouveau Galaxy Z Flip…

Bref, selon toute vraisemblance, les utilisateurs Android n’ont plus que quelques jours à attendre avant de voir débarquer (enfin !) une fonction de partage similaire à Apple AirDrop. Reste à savoir maintenant qui, de Samsung ou de Google, dégainera le premier…