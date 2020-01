Voici à quoi ressemblerait le Samsung Galaxy S20+

Dans quelques semaines, Samsung présentera ses prochains smartphones haut de gamme. A ce stade, de nombreuses rumeurs concernant ces appareils ont déjà fuité sur la toile. Par exemple, d’après certaines sources, les noms de ceux-ci seraient Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Samsung passerait ainsi du S10 au S20 et n’utiliserait pas le nom S11.

Des rendus présumés des prochains appareils haut de gamme de Samsung ont également été publiés. Cependant, aucune photo n’avait fuité.

Aujourd’hui, c’est fait, puisque des photos présumées du Samsung Galaxy S20+ ont été postées par le site XDA et le compte Twitter @MaxWineback, avant d’être relayées par la presse spécialisée dans l’actualité high-tech.

Comme vous pouvez le voir (ci-dessous, un tweet qui relaie la fuite), ces photos présumées corroborent certaines rumeurs concernant les prochains haut de gamme de Samsung.

First actual photos of the Samsung Galaxy S20+ 5G from @MaxWinebach 🧐

Match up to the rumours nicely! Thoughts?#phonebox pic.twitter.com/kHb9ERubHO

— PhoneBox.pk (@PhoneboxPk) January 13, 2020