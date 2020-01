Le AirDrop de Google prêt à être lancé ?

Lors d’une discussion entre un pro iOS et un pro Android les arguments fusent de tous les côtés, mais il y en a un qui a tendance à souvent revenir, il s’agit du partage via AirDrop. Les propriétaires d’iPhone ou de Mac connaissent la simplicité de partager des fichiers, quel que soit leur format avec une grande simplicité vers l’ensemble de produits Apple. C’est une option qui manque grandement quand vous passez d’iOS à Android.

Heureusement, il semblerait que Google ait une proposition ce sujet. En effet, en novembre dernier la firme de Mountain View évoquait son projet Fast Share. Aujourd’hui, ce même projet s’appelle désormais Nearby Share et consiste en une version made by Google de AirDrop. Si ce concept semble être attendu du côté des utilisateurs, il l’est également chez les constructeurs : OPPO, VIVO, et Xiaomi ont déjà dévoilé leur attrait pour Nearby Share.

Android se rapproche de plus en plus d’iOS

Le média XDA Developers aurait repéré une nouvelle version de ce projet, datée du 10 janvier 2020. C’est également cette découverte qui indique que Fast Share est désormais appelé Nearby Share, un nom plus logique quand nous savons que ce système de partage ne fonctionne qu’à très courte distance afin de proposer une qualité de transfert incomparable. De son côté, AirDrop permet déjà de partager des fichiers à condition que la distance entre l’émetteur du récepteur soit inférieure à 9 mètres. Cependant, la firme de Cupertino travaille également sur une version plus performante à faible distance.

Nearby Share fonctionne de la même façon que Android Beam ou AirDrop, le processus utilisera dans un premier temps la connectivité Bluetooth pour jumeler les deux appareils, pour ensuite transférer des fichiers via une connexion WiFi directe. Avec Android 10, Android Beam a disparu, et heureusement. Ce système basé sur la technologie NFC était extrêmement lent même pour un fichier de petite taille. Nearby Share devrait faire du bien à Android, toutefois nous ne savons pas si cette sera intégrée à Android 10 via une mise à jour, ou s’il faudra attendre Android 11.

Après avoir importé la technologie RCS pour concurrencer iMessage, Android s’apprête désormais à se positionner en face d’un autre service emblématique de la marque à la pomme en développant Nearby Share.