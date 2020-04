Samsung veut développer une caméra de 600 mégapixels

Actuellement, Samsung propose une caméra de 108 mégapixels pour les smartphones, qui est actuellement utilisée sur le Xiaomi Mi 10 Pro ainsi que sur le S20 Ultra du géant coréen. Mais visiblement, Samsung songe déjà à passer à la vitesse supérieure. De nombreuses rumeurs évoquaient déjà que le constructeur pourrait développer un capteur de 150 mégapixels ou de 144 mégapixels.

Et aujourd’hui, la firme évoque son ambition de créer un capteur de… 600 mégapixels. Mais bien entendu, pour pouvoir proposer un tel capteur, Samsung doit encore résoudre de nombreux problèmes techniques, comme les dimensions du capteur.

600 mégapixels ?

« Pour intégrer des millions de pixels dans les smartphones d’aujourd’hui qui présentent d’autres spécifications de pointe telles que des rapports écran / corps élevés et des conceptions minces, les pixels doivent inévitablement rétrécir pour que les capteurs soient aussi compacts que possible », écrit Yongin Park, EVP, Head of Sensor Business Team, System LSI Business, dans un billet de blog. « D’un autre côté, des pixels plus petits peuvent entraîner des images floues ou ternes, en raison de la plus petite zone à partir de laquelle chaque pixel reçoit des informations lumineuses. L’impasse entre le nombre de pixels d’un capteur et la taille des pixels est devenue un acte d’équilibre qui requiert de solides prouesses technologiques. » En tout cas, un capteur de 600 mégapixels capturerait plus d’informations que nos yeux, que Samsung compare à un capteur de 500 mégapixels.

Par ailleurs, la vision de Samsung pour ses caméras ne tient pas seulement compte des smartphones. En effet, avec des capteurs encore plus performants que nos yeux, le constructeur pourrait trouver de nouvelles applications dans des domaines comme les voitures autonomes, l’internet des objets, etc.

Mais bien entendu, il faudra certainement attendre longtemps avant que cette vision se concrétise. En revanche, il est tout à fait possible qu’en attendant, le constructeur lance des caméras de 144 ou 150 mégapixels, comme cela est évoqué par les rumeurs. En tout cas, de tels capteurs pourraient facilement être pris en charge par le Qualcomm Snapdragon 865, qui est actuellement la puce qui est utilisée par la plupart des smartphones haut de gamme. « L’ISP du Snapdragon 865 fonctionne à des vitesses stupéfiantes allant jusqu’à 2 gigapixels par seconde et offre de toutes nouvelles fonctionnalités et capacités de caméra. Vous pouvez capturer en 4K HDR avec plus d’un milliard de nuances de couleurs, capturer des vidéos 8K ou prendre des photos massives de 200 mégapixels », lit-on dans un communiqué publié par Qualcomm lors de la présentation de ce nouveau SoC.