Ces smartphones Samsung auront accès à 3 ans de mises à jour Android

Si la fragmentation d’Android est un réel problème depuis quelques années maintenant, chez Samsung, on a décidé d’offrir aux utilisateurs de terminaux Galaxy « la meilleure expérience mobile possible », en promettant notamment la prise en charge de trois générations de mise à niveau Android.

Trois générations d’Android pour les terminaux Samsung Galaxy

Par exemple, la récente gamme Samsung Galaxy S20, annoncée en février avec Android 10, prendra en charge trois mises à niveau de l’OS, à commencer par Android 11 en fin d’année. Cette même gamme sera ainsi éligible à Android 12 en fin d’année 2021, puis à Android 13 en fin d’année 2022. De quoi rassurer les utilisateurs quant à la durée de vie (logicielle du moins) de leurs terminaux.

Du côté de chez Samsung, on explique : « Parce que les utilisateurs remplacent moins souvent leurs appareils, nous nous efforçons d’offrir une protection sûre et de nouvelles fonctions à ces appareils qu’ils possèdent déjà. En prenant en charge jusqu’à trois générations de mises à jour d’Android OS, nous prolongeons le cycle de vie de nos produits Galaxy et promettons de fournir une expérience mobile simple et sûre qui tire parti des dernières innovations dès qu’elles sont disponibles. »

Liste des appareils Samsung Galaxy concernés :

Gamme Galaxy S : Galaxy S20 Ultra 5G, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20 en plus des S10 +, S10, S10e, S10 Lite et les futurs appareils de la gamme S.

: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20 en plus des S10 +, S10, S10e, S10 Lite et les futurs appareils de la gamme S. Gamme Galaxy Note : Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 +, Note10, Note10 Lite et les futurs appareils de la gamme Note.

: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 +, Note10, Note10 Lite et les futurs appareils de la gamme Note. Galaxy Fold : Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip, Fold 5G, Fold et les futurs appareils de la gamme Z.

: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip, Fold 5G, Fold et les futurs appareils de la gamme Z. Game Galaxy A : A71, A51 et une sélection des futurs appareils de la gamme A.

: A71, A51 et une sélection des futurs appareils de la gamme A. Tablettes : Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 LTE, Tab S7, Tab S6 LTE, Tab S6, Tab S6 Lite LTE, Tab S6 Lite et les futurs appareils de la gamme Tab S.

Samsung précise que la gamme Galaxy S20 figurera parmi les premiers appareils Galaxy à recevoir la mise à niveau Android 11 avant la fin de l’année.