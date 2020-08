Samsung Galaxy Note 20 vs Galaxy S20 : quelle gamme choisir ?

Traditionnellement pour le début du mois d’août, Samsung a renouvelé sa gamme de Galaxy Note avec les Galaxy Note 20 lors de sa conférence Unpacked. Les cousins de la gamme des Galaxy S20 sont de plus en plus proches, alors qu’ils reprennent le même processeur et le même module photo. Mais leur design, leurs nouveaux coloris et leur S-Pen bien plus réactif devraient faire perpétuer la tradition et le concept de ces smartphones à stylet, qui ne s’adressent pas exactement aux mêmes profils d’utilisateurs. Ci-dessous, nous avons réalisé un comparatif entre les Galaxy Note 20 et Galaxy S20, avec les points communs et différences des deux gammes.

Pour cette année 2020, Samsung dévoile deux versions : le Note 20 et le Note 20 Ultra. Pour rappel, la gamme de Galaxy S comprend le S20, le S20+ et le S20 Ultra. Chacune de ces versions possède ses spécificités, et nous allons voir dans ce comparatif les différences entre la gamme de Galaxy Note 20 et de Galaxy S20.

Comparatif : Galaxy Note 20 ou Galaxy S20 ?

Différences sur le design

Au fil des années, les gammes de S20 et de Note 20 se sont énormément rapprochées dans leur fiche technique respective, si bien qu’aujourd’hui les S20 Plus et S20 Ultra partagent les mêmes tailles d’écrans que les Note 20 et Note 20 Ultra : 6,7 et 6,9 pouces. Le plus compact reste le Galaxy S20 classique, à 6,2 pouces.

Les Note 20 et Note 20 Ultra arrivent sur le marché avec des coloris mats au look très haut de gamme. Le Galaxy Note 20 est en polycarbonate, ce qui diffère le Galaxy Note 20 Ultra et son dos en verre. Ce style suit une toute autre stratégie que les S20 : les trois versions possèdent un dos en verre mais leur surface est aussi plus sujette aux traces de doigts.

En revanche, sur la face avant, les deux gammes sont difficilement séparables. Entre le Galaxy Note 20 et le Galaxy S20, on retrouve une caméra frontale intégrée sous la forme d’un poinçon centré. À la différence des Galaxy S20, les Galaxy Note 20 possèdent tout de même des côtés plus angulaires et le Note 20 Ultra et le seul des deux à proposer des bordures latérales arrondies pour un écran épousant les contours de l’appareil.

Sur la partie technique, on a toujours de l’écran technologie OLED, avec un verre Gorilla Glass 7 sur le Note 20 Ultra. La gamme de Galaxy S20 possède toute de même un avantage de taille : les trois versions sont équipées d’un écran 120 Hz, ce qui n’est pas le cas – malheureusement – sur le Note 20. Le modèle de base de la nouvelle gamme se limite à du 60 Hz, un point décevant, donnant l’avantage aux Galaxy S20.

Des capteurs photo identiques, mais un peu bridés

Gros point commun dans notre comparatif des Galaxy S20 et Galaxy Note 20 : les appareils photo. Ils sont toujours au nombre de trois et les capteurs sont repris de la gamme de Galaxy S20 présentée en février. Sur les Galaxy S20 et Note 20, on retrouve un capteur principal de 12 MP très performant (ouverture à f/1.8), un zoom optique x3 de 64 MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP.

Le Galaxy S20 Ultra partage le même dispositif que le Note 20 Ultra, à savoir un module principal de 108 MP, un zoom optique x5 de 12 MP et l’ultra grand-angle de 12 MP. Par ailleurs, Samsung a dû faire des concessions sur sa nouvelle gamme de Note 20. Pour distinguer les Note 20 des S20, la firme sud-coréenne a mis l’accent sur la photo pour le S20 et a réservé la spécificité de l’utilisation fablette au Galaxy Note 20. Ainsi, le capteur zoom du Note 20 Ultra ne peut pas proposer le même zoom x100 hybride, et se limite à x50.

S Pen

Justement, pour promouvoir la sortie de ses nouveaux Note 20 et Note 20 Ultra, Samsung a cherché à améliorer la technologie derrière son stylet. Le S Pen de 2020 a réduit son temps de latence, à 26 millisecondes sur le Note 20 et 9 millisecondes sur le Note 20 Ultra (la sensation serait similaire à celle du papier).

Samsung profite de son partenariat avec Microsoft (qui s’intensifie avec la sortie des Galaxy Note 20) pour intégrer aux nouveaux smartphones des avantages, notamment sur la suite Office. Les notes prises avec le stylet pourront facilement être partagées sur d’autres appareils grâce au programme Note Sync, qui propose également d’enregistrer de l’audio en même temps que des notes écrites. Bien évidemment, les Galaxy S20 ne profitent pas de ces services, un avantage au Galaxy Note 20 dans ce comparatif Note 20 vs S20.

Batterie : la charge rapide s’améliore chez Samsung, mais…

Passons maintenant à la partie batterie et autonomie dans notre comparatif des différences Galaxy Note 20 et Galaxy S20. Sur ce point encore, chaque version est différente. On préférera le Note 20 et ses 4300 mAh plutôt que le S20 qui se limite à 4000 mAh, mais on optera pour le Galaxy S20 Ultra et ses 5000 mAh plutôt que le Note 20 Ultra qui se limite à 4500 mAh.

En revanche, Samsung a amélioré sa technologie de charge rapide et a dévoilé lors de sa conférence Unpacked que ses Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra seront compatibles avec des chargeurs 45 W. À ce niveau de puissance, le Note 20 peut récupérer 50 % de son autonomie en seulement 30 minutes, ce qui permettra de tenir presque une journée. Néanmoins, les câbles et chargeurs livrés dans les emballages se cantonneront à du 25 W, équivalents à ceux proposés sur le Galaxy S20.

Fiche technique : quelles différences ?

Au coeur des nouveaux Note 20 et Note 20 Ultra, on retrouve la puce maison chez Samsung, à savoir le processeur Exynos 990. Il s’agit du dernier SoC lancé par Samsung, qui est déjà présent sur le S20. À la différence de nos voisins américains, les versions européennes ne profitent pas des équipements de Qualcomm, à savoir les Snapdragon 865. Mais pour le coup, Galaxy Note 20 et Galaxy S20 font jeu égal.

Du côté de l’espace de stockage et de la mémoire vive, le Note 20 classique surpasse le Galaxy S20 avec une mémoire de 256 Go contre 128. La RAM est toujours établie à 8 Go, sauf sur le Note 20 Ultra et le S20 Ultra à 12 Go. Le Note 20 Ultra surpasse tout le monde, avec ses 512 Go de stockage. Samsung se prépare aux nouvelles bandes GSM et le Note 20 Ultra sera entièrement compatible en 5G. Pour le Note 20 classique, il faudra opter pour une version compatible 5G, alors que le ticket d’entrée du produit ne propose pas de 4G.

Prix : et si la gamme de Galaxy S20 était préférable ?

Terminons ce comparatif des différences entre les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 par parler des tarifs. Il y a deux choses : le Galaxy Note 20 possède l’avantage d’être à peine sorti et profite donc des dernières mises à jour, mais en même temps, les prix du Galaxy S20 ont baissé du fait qu’ils soient sortis il y a plusieurs mois. Au final, les prix du Samsung Galaxy S20 sont bien moins élevés.

Ci-dessous, vous pouvez découvrir les tableaux comparatifs des prix entre les S20 et Note 20. La différence est notoire, mais il faut dire que le S20 profite de plusieurs mois de commercialisation qui lui ont permis de voir ses prix baisser considérablement. Le Galaxy Note 20 devrait connaître le même sort, mais il va falloir être patient. Dans cet article comparatif des différences entre le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, nous mettrons à jour les tarifs en vigueur en permanence.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 20 :

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy S20 :

Samsung proposait déjà la 5G sur son S20, et il fallait pour cela débourser 100 euros de plus pour la version compatible. C’est la même chose sur le Galaxy Note 20 5G. Mais avec un smartphone compatible aux nouvelles bandes GSM, vous n’aurez plus besoin de renouveler votre smartphone lorsque les opérateurs proposeront de nouveaux forfaits 5G.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 20 5G :

Enfin, et vous l’aurez compris, Samsung mise avant tout sur les versions Premium de ses deux smartphones. Pour rappel, à la différence du Galaxy Note 20 classique, le Galaxy Note 20 Ultra propose un dos en verre, un meilleur module photo, un stylet aussi rapide qu’un stylo sur une feuille, mais aussi un écran 120 Hz, indispensable sur un smartphone haut de gamme.

Du côté du S20 Ultra, on appréciera utiliser le meilleur photophone de chez Samsung avec les meilleurs capteurs photo. Son autonomie colossale offerte par sa batterie de 5000 mAh le distingue également du S20 classique, en plus de sa recharge ultra-rapide de 45 W.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra :

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy S20 Ultra :

Conclusion et avis : Galaxy Note 20 ou Galaxy S20

Pour cette année 2020 Samsung a renouvelé ses deux gammes de produits premium et leurs caractéristiques sont de plus en plus proches. La firme sud-coréenne semble suivre une logique empruntée à ses concurrents, à savoir de positionner des nouveautés sur les deux semestres de l’année afin de proposer des smartphones toujours à jour.

La gamme de Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra est toujours fidèle à elle-même avec son utilisation orientée vers son stylet S-Pen, encore plus performant. L’appareil fait un pas considérable en avant comparé au Note 10 de 2019. Mais l’argument du prix et des caractéristiques de plus en plus proches du Galaxy S20 font de ce comparatif des Note 20 et S20 un véritable dilemme. Une chose est sûre, Samsung agrémente son haut de gamme avec des appareils à la pointe des dernières technologies, en parallèle à sa gamme de Galaxy Z (gamme de smartphones pliants) dont le Galaxy Z Fold 2 vient d’être annoncé.