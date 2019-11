Samsung voudrait s’inspirer d’Apple en misant sur les services

Alors que les ventes de smartphones stagnent, Apple a décidé, cette année, de miser un peu plus sur les services. La firme de Cupertino proposait déjà Apple Music et Apple Pay, mais cette année, celle-ci a lancé de nouveaux abonnements, dont Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, ainsi que la carte bancaire Apple Cards. Et visiblement, cette stratégie réussit à Apple puisque les services Apple génèrent déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Samsung, qui est également affecté par le marché des smartphones au point mort, pourrait s’inspirer de cette stratégie. C’est ce que révèle cette semaine un article du Financial Times. Citant un directeur de Samsung (dont le nom n’est pas mentionné), le FT indique que Samsung a investi beaucoup d’argent dans le logiciel au cours de ces dernières années. Et maintenant, il serait temps pour le géant coréen de transformer ces investissements en « expériences client significatives. »

Mais il n’y aura probablement jamais de Samsung Music, ni de Samsung TV+

On pourrait penser que Samsung va donc lancer des abonnements similaires à Apple Arcade, Apple TV+ ou encore Apple News+. Mais cela ne devrait pas être le cas. Samsung verrait les sociétés comme Netflix ou Spotify comme des partenaires et non comme des concurrents.

Si le responsable cité par le FT ne précise pas quels genres de services Samsung pourrait lancer afin de diversifier ses sources de revenus (comme le fait Apple), celui-ci suggère cependant que Samsung pourrait profiter de l’adoption de nouvelles technologies comme l’IA, la 5G, etc.

En tout cas, Samsung ne partira pas de zéro puisque le compte Samsung est déjà utilisé par plus d’un milliard de personnes. Et en plus de ses smartphones, le géant coréen pourra également utiliser sa plateforme SmartThings pour les objets connectés.

Notons aussi que le constructeur a déjà tenté de lancer plusieurs applications et services, comme Milk Music, qui proposait de la musique en streaming, ou encore ChatON, un concurrent de WhatsApp.

Actuellement, Samsung propose aussi Bixby, un concurrent d’Amazon Alexa, de Siri et de Google Home. Mais pour le moment, force est de constater que cet assistant n’a pas eu le succès escompté malgré le fait qu’il est préinstallé sur les smartphones du constructeur.