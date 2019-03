Keynote Apple : suivez toutes les annonces en direct (Apple News+, Pay, Card, Arcade, TV+…)

Apple change ses habitudes. Alors que les Keynotes sont souvent consacrées à de nouveaux produits, cette édition de Mars laisse la place au service, avec le nouveau service vidéo de la marque, ainsi qu’une annonce pour la presse en ligne. Les nouveaux produits ont tous été dévoilés la semaine dernière à savoir : l’iPad Air 2019 et l’iPad Mini 5, les Airpods 2 et une refonte légère de la gamme iMac. Place maintenant au live de cette conférence qui débute à 18h heure française (10h à San Francisco).

Des célébrités comme Opra Winfrey, Jennifer Aniston ou Steven Spielberg sont annoncées comme présentes au Special Event, dans lequel Apple semble vouloir s’attaquer de front à Netflix.

Le Special Event Apple en live

17h45 : les portes du Steve Jobs Theater son ouvertes, début de la conférence dans 15 minutes, les journalistes s’installent.

17h50 : on patiente en musique avec la station Beats 1 sur Apple Music…

18h00 : c’est parti avec une bande-annonce en mode film de cinéma !

Le CEO d’Apple annonce d’entrée la couleur : la conférence est bien dédiée aux services Apple. Pour lui, les services servent à faciliter la vie. Il revient sur tous les services de la firme, d’iCloud, Siri à Apple Maps en passant par Apple Pay ou iMessage et Facetime.

Apple News

Lancé il y a trois ans, Apple News a pour vocation de mieux agréger les actualités de sources de confiance pour une lecture optimale sur iPhone et iPad. C’est l’app la plus populaire pour la lecture d’actualités sur mobile. La grosse annonce du jour : en plus des sites web, les magazines « classiques » débarquent sur Apple News.

Ce nouveau service s’appelle Apple News+, il est présenté en vidéo. L’accent est mis sur l’importance du journalisme et de l’image dans le monde. Des titres majeurs comme Vogue, National Geographic ou GQ sont de la partie. Qu’en sera-t-il pour la France ?

Plus de 300 journaux seront de la partie dans Apple News+. C’est l’heure de la démo, pour voir comment le service fonctionne. Dans une seule app, vous retrouverez à la fois les articles web, et les versions enrichies des magazines papier. Le design est vraiment soigné, le rendu est excellent sur l’iPhone, et la version iPad se rapproche vraiment d’un format plus classique.

Les recommandations sont faites depuis le smartphone, pas dans le cloud. La recommandation est donc personnelle, et Apple empêche les publicitaires de tracker vos informations et lectures.

Le prix est dingue, pour 9,99$ vous avez accès à l’intégralité du catalogue, le compte est partageable entre tous les membres de la famille, sans surcoût. Le prix total de tous ces abonnements à l’année s’élèverait à 8000$. La France n’est pas au programme, mais le Canada en version française l’est. Les deux prochains pays seront l’Australie et le Royaume-Uni.

Place à Apple Pay.

Apple Pay

Apple Pay a généré plus de 10 milliards de transactions en 2019. Plus de 70% des commerçants acceptent Apple Pay aux USA. Comme prévu, Apple veut révolutionner la carte de crédit. Et voilà Apple Card.

Elle est dématérialisée, elle fonctionne dans le monde entier chez tous les commerçants qui acceptent Apple Pay. L’application est intelligente, et vous permet de mieux gérer votre équilibre financier.

Les programmes de fidélité sont intégrés, et sont baptisés Daily Cash. Les cashbacks et simili sont ajoutés directement sur votre Apple Card. Chaque paiement effectué avec l’Apple Watch rapporte 2% de cashback.

La carte Apple Card n’a absolument aucun frais, même pour les paiements à l’international. Apple ne devient pas une banque à proprement parlé, mais s’associe avec Goldman Sachs et Mastercard. Apple en remet une couche sur la vie privée, et ne saura pas ce que vous achetez ou où vous l’achetez, et les données ne seront pas partagées ou vendues à des tiers.

Pour les lieux dans lesquelles Apple Pay n’est pas accepté, Apple a créé une vraie carte de crédit, en titane 🙂 J’en veux une, forcement. Le service sera disponible aux US à partir de cet été, toujours pas de nouvelles de la France. Cette keynote est frustrante pour nous.

AppStore

Il est visité par plus de 500 millions de personnes chaque semaine. iOS est devenu la plus grande plateforme de gaming dans le monde. Apple veut rendre le gaming encore meilleur. Plus de 300 000 jeux sont présents dans l’AppStore. Apple a travaillé sur un nouveau service pour les jeux payants sur iOS, baptisé Apple Arcade. C’est un service d’abonnement pour les jeux sur mobile, Mac et Apple TV, coucou Stadia.

L’abonnement rendra disponibles plus de 100 jeux récents, il y aura un segment dédié dans l’AppStore. Vous pourrez télécharger tous les jeux sur Arcade, et tous les jeux seront accessibles en hors-ligne. Coucou Stadia… Comme pour Apple News l’abonnement est partagé entre tous les membres de la famille.

Apple Arcade sera disponible cet automne dans 150 pays, quand à son prix… on ne le connaît pas pour l’instant !

Apple TV

Pour Tim Cook, l’offre TV à disposition est complexe à appréhender. L’Apple TV sert à agréger tous les contenus qui vous plaisent, à un seul endroit. L’application Apple TV va, comme prévu, subir une très grosse mise à jour. Apple lance un nouveau service : Apple TV Channels. Voici les piliers d’Apple TV Channels :

La navigation dans l’application est entièrement modifiée. Voici les services et abonnements compatibles, pas de services français à l’horizon.

Ce n’est pas si emballant, la navigation fait penser à Netflix, mais avec une curation de différents services. La mise à jour d’Apple TV sera lancée en mai, et l’application arrive cet automne sur le Mac, et sur les smart TV Samsung, LG, Sony et Vizio, mais aussi sur Roky et la Fire TV d’Amazon. Plus de 100 pays auront accès à la nouvelle interface, dont la France, reste à voir quels chaînes et services seront de la partie.

Ah Tim a été patient, Apple TV+ est dévoilé, voilà qui devrait être un peu plus intéressant. Les stars sont dans la salle et participent à la vidéo d’introduction d’Apple TV+.

Steven Spielberg est sur scène, tout comme Reese Witherspoon et Jennifer Aniston qui présentent leur Morning Show. Steve Carell les rejoint. Puis Jason Momoa et Alfre Woodard. Tout le monde présente sa nouvelle série ou film, le casting est impressionnant.

Y’a un pigeon jaune sur scène, on en est à 20 minutes de blabla. Ça va vous ?

Place maintenant à JJ Abrams (celui qui a arnaqué tout le monde avec Lost) et une chanteuse, Sara Bareilles. Elle chante très bien. C’est un honneur de faire ce live pour vous, sachez-le.

Apple TV+ sera donc une plateforme de contenus originaux, sur le papier ça semble quali, Apple n’a pas fait les choses à moitié pour son casting. De là à lutter avec Netflix ou HBO ? C’est un service à la demande, disponible dans plus de cent pays, et sans publicités. Il sera disponible cet automne.

On termine avec Oprah Winfrey, une des plus grandes icônes américaines. Elle travaille sur deux projets : un sur le harcèlement sexuel, et l’autre sur la dépression. Elle veut mettre en lumière des problèmes sociétaux. Le message délivré est très positif.

La fin de cette keynote était un peu longue, mais Apple vient de poser les bases sur ses services pour le futur, et ça s’annonce très prometteur. Nos articles complets arrivent dans la soirée.