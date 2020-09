Samuel L. Jackson va revenir chez Marvel pour une série Disney+

On pensait presque qu’on ne le verrait plus à l’écran chez Marvel au-delà de quelques rares apparitions de quelques secondes qui ressemblent plus à du fan service qu’à un vrai rôle. Mais non. Samuel L. Jackson n’a pas encore dit son dernier mot dans le Marvel Cinematic Universe. C’est sur la plateforme Disney+ qu’il va faire son retour dans une série dédiée à son personnage de Nick Fury.

Samuel L. Jackson en avait terminé avec son contrat

Samuel L. Jackson possédait jusque-là un certain record. Un contrat qui le liait à Marvel pour un nombre records de neuf films. Mais avec Spider-Man : Far From Home et une 10e apparition en attendant Captain Marvel 2, on pressentait bien qu’il allait encore faire au moins acte de présence.

Selon les informations de Variety, Samuel L. Jackson va s’offrir un vrai retour, dans le rôle principal, mais il ne se fera donc pas au cinéma sinon sur la plateforme de streaming qui héberge la majorité des contenus de Marvel pour Disney. Il s’agirait donc d’une série dédiée (à priori), même si les informations ne sont pas encore 100% confirmées. L’autre option est que Nick Fury accompagne à nouveau un autre super-héros, après Captain Marvel ou Spider-Man. Mais on aurait tendance à pense que c’est un peu répétitif et surtout que son talent mérite autre chose. L’acteur aurait-il vraiment signé pour un autre second rôle, pour une série qui plus est ? On peut quand même en douter. Surtout, ce projet circulait déjà du côté des studios depuis un certain temps.

Il faudra attendre un peu pour en savoir plus. Du côté de l’écriture et de la production, c’est Kyle Bradstreet Mr. Robot) qui sera aux manettes. On se souvient que Samuel L. Jackson était apparu brièvement dans la série Agents of S.H.I.E.L.D diffusée sur ABC.